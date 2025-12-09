NIŠTA OD IZNENAĐENJA: Rukometašice Norveške ubedljive protiv Crne Gore u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

ŽENSKA rukometna reprezentacija Norveške plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u četvrtfinalu u Dortmundu pobedila selekciju Crne Gore rezultatom 32:23 (19:11).

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

Najefikasnija u skandinavskoj selekciji bila je Heni Rejstad sa devet golova, dok je Nora Merk postigla četiri. U redovima Crne Gore istakla se Đurđina Jauković sa osam pogodaka, a Jelena Vukčević je postigla pet golova.

Norveška će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Holandije i Mađarske, koji se igra u sredu od 18 časova.

Polufinale je izborila i domaćin Nemača, koja je ovog utorka bila bolja od Brazila sa 30:23.

Nemačka će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između Danske i Francuske, koji se igra sutra od 21 sat.

