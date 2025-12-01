NAJNOVIJE VESTI IZ DENVERA: Evo kako je povređeni Nikola Jokić sada

NBA liga nema nikog sličnog niti išta slično onome što Nikola Jokić izvodi. Zato je njegova povreda uznemirila sve ljubitelje košarke.

Pa opet, izgleda da stvari idu na bolje.

Kada je pre dva dana njegov klub, Denver, objavio da je srpski as povređen, da zbog stanja levog ručnog zgloba postoje veće šanse da ne igra nego da nastupi protiv Feniksa, nije bilo svejedno onima kojima su Nagetsi u srcu.

Jer, na zvaničnoj "skali povreda" koja se koristi u NBA ligi, a koju svaki klub mora da obelodani bar 24 sata pred predstojeću utakmicu, postoje četiri opcije, i evo šta koja znači:

Probable (verovatno) - oko 75% je verovatnoća da će nastupiti

Questionable (pod znakom pitanja) - pola-pola su šanse da će sportista igrati

Doubtful (teško da će igrati) - šanse za nastup su tek oko 25%

Out - ne igra.

Pred pomenuti meč sa Sansima, Denver je objavio da je Jokić pod znakom pitanja usled pomenute povrede zgloba, ali je Srbin stisnuo zube i uz 26 poena, kao najefikasniji u ekipi, te sa devet skokova i 10 asistencija, pomogao Naetsima da pobede sa 112:130.

Sada, pred novi meč, Jokićev status je "unapređen" u "verovatno igra"...

Injury Report ahead of tomorrow's game against the Mavericks:



PROBABLE:

Nikola Jokić (Left Wrist Sprain)



OUT:

Aaron Gordon (Right Hamstring Strain)

Christian Braun (Left Ankle Sprain)

Julian Strawther (Lower Back Injury Management)#MileHighBasketball pic.twitter.com/w0uKWhKs0z — Denver Nuggets (@nuggets) November 30, 2025

... što znači da su na 75% porasle šanse da će nastupiti protiv nove zvezde NBA lige, Kupera Kapa (18-godišnjak je juče postigao 35 poena, uz osam skokova i dve asistencije, u pobedi nad Klipersima od 110:114).

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 28,9 poena po utakmici, 12,4 skoka i 10,9 asistencija.

U trenutku pisanja ove vesti drugi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a osmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 63,7%). A na sve to, čak je deseti na listi najpreciznijih trojkaša, jer sa distance pogađa koš rivala sa čak 45,3% uspešnosti.

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - decembar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)

Protiv Dalasa kod kuće - utorak, 2.12. - od 3

Protiv Indijane u gostima - četvrtak, 4.12. - od 1

Protiv Atlante u gostima - subota, 6.12. - od 1.30

Protiv Šarlota u gostima - ponedeljak, 8.12. - od ponoći

Protiv Sakramenta u gostima - petak, 12.12. - od 4

Protiv Hjustona kod kuće - utorak, 16.12. - od 3.30

Protiv Orlanda kod kuće - petak, 19.12. - od 3

Protiv Hjustona kod kuće - subota, 20.12. - od 23

Protiv Jute kod kuće - utorak, 23.12. - od 3

Protiv Dalasa u gostima - sreda, 24.12. - od 2

Protiv Minesote kod kuće - petak, 26.12. - od 4.30

Protiv Orlanda u gostima - nedelja, 28.12. - od 1

Protiv Majamija u gostima - utorak, 30.12. - od 1.30

