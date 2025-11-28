OVO JE MASAKR! Oglasio se selektor BiH pred Srbiju
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbija je pobedom protiv Švajcarske počela kvalifikacije za Mundobasket, a za to vreme u našoj grupi Turska je bila bolja od Bosne i Hercegovine (93:71).
Upravo će Srbija sa BiH igrati u nedelju u Sarajevu (20.00). A Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa otvorio je dušu između dve utakmice.
- Pitanje je - koga želimo gledati? Da li želimo gledati najbolje igrače svake reprezentacije. Sa ili bez igrača iz NBA, makar da imamo igrače iz Evrolige. Ovo je masakr - naglasio je Dario Đerđa koji je skinuo kapu košarkašima Turske koji su se odmah stavili na raspolaganje Erginu Atamanu iako su dan ranije imali meč.
- Želim znati kad su Osmani i neki stigli iz Monaka sinoć. Možda u tri ili četiri posle ponoći, a onda oni moraju igrati danas. I onda se pitamo zašto toliko povreda. Svaki igrač koji želi igrati za državu, zaslužuje da igra za državu. To je moj stav o tome.
Đerđa je čestitao Turskoj na ubedljivoj pobedi, istakao je da je njegova reprezentacija 32 minuta igrala odličnu košarku, a posle toga došlo je do pada zbog umora i prevelike potrošnje.
Zato najavljuje da će pokušati da učine više protiv Srbije u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu.
