Košarka

HITNO SAOPŠTENJE: Crvena zvezda se oglasila nakon kazne Evrolige

Новости онлајн

14. 11. 2025. u 18:41

Saznala je tokom današnjeg dana Crvena zvezda da je Evroliga kaznila srpski klub sa 7.000 evra zbog čega su se crveno-beli oglasili.

ХИТНО САОПШТЕЊЕ: Црвена звезда се огласила након казне Евролиге

FOTO: Ata images

Da podsetimo da su čelnici elitnog evropskog takmičenja rešili da sankcionišu klub sa Malog Kalemegdana zbog skandiranja navijača tokom meča sa ekipom Panatinaikosa.

- U obrazloženju koje je navedeno uz istorijat svih prekršaja u prethodnom periodu na 12 strana, novčana kazna izrečena je zbog uvredljivog skandiranja treneru gostujuće ekipe, kao i pojedinim igračima atinskog kluba. KK Crvena zvezda još jednom alepuje na sve Zvezdaše koji iz kola u kolo pune Beogradsku arenu, šalju sjajnu sliku i daju našem timu veliki vetar u leđa – da navijaju sportski, korektno i ne vređaju nikoga od aktera utakmice na parketu. Podsećamo da smo kao klub već platili ogromne novčane iznose u prethodnom periodu, ali i da neka od narednih kazni može ponovo biti delimično, ili potpuno pražnjenje Beogradske arene - poručili su iz Zvede.

Crveno-beli naredni meč u Evroligi igraju 21. novembra kada će gostovati Valensiji.

