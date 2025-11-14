HITNO SAOPŠTENJE: Crvena zvezda se oglasila nakon kazne Evrolige
Saznala je tokom današnjeg dana Crvena zvezda da je Evroliga kaznila srpski klub sa 7.000 evra zbog čega su se crveno-beli oglasili.
Da podsetimo da su čelnici elitnog evropskog takmičenja rešili da sankcionišu klub sa Malog Kalemegdana zbog skandiranja navijača tokom meča sa ekipom Panatinaikosa.
- U obrazloženju koje je navedeno uz istorijat svih prekršaja u prethodnom periodu na 12 strana, novčana kazna izrečena je zbog uvredljivog skandiranja treneru gostujuće ekipe, kao i pojedinim igračima atinskog kluba. KK Crvena zvezda još jednom alepuje na sve Zvezdaše koji iz kola u kolo pune Beogradsku arenu, šalju sjajnu sliku i daju našem timu veliki vetar u leđa – da navijaju sportski, korektno i ne vređaju nikoga od aktera utakmice na parketu. Podsećamo da smo kao klub već platili ogromne novčane iznose u prethodnom periodu, ali i da neka od narednih kazni može ponovo biti delimično, ili potpuno pražnjenje Beogradske arene - poručili su iz Zvede.
Crveno-beli naredni meč u Evroligi igraju 21. novembra kada će gostovati Valensiji.
