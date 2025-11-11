Košarka

VELIKI PROBLEMI ZA DUBAI: "Debelo" oslabljeni dočekuju Crvenu zvezdu

Filip Milošević

11. 11. 2025. u 12:30

Košarkaši Dubaija ulaze oslabljeni u meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ ЗА ДУБАИ: Дебело ослабљени дочекују Црвену звезду

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Naime, Džanan Musa, Davis Bertans i Mfiondu Kabangele neće nastupiti, prenosi "Sport Klub". Dok je od ranije poznato da neće biti ni Nejta Mejsona, Mame Žaitea.

Aleksa Avramović se ranije od očekivanog vratio treninzima i igraće protiv crveno-belih.

Dubai je trenutno 15. na tabeli sa skorom 3-6, dok je Crvena zvezda druga sa učinkom 7-2.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona
Ostali sportovi

0 0

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona

VELIKI korak unazad u borbi za Top 8 Lige šampiona napravili su vaterpolisti Novog Beogarad. Viceprvak Evrope je u trećem kolu grupe B na svom bazenu izgubio od hercegnovskog Jadrana – 11:12 (4:2, 0:3, 4:4, 3:3) i trenutno je ispod crte u borbi za četvrtfinale.Miloš Ćuk i drugovi u četvrtom kolu, 19.novembra idu u goste neprikosnovenom Pro Reku.

11. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću