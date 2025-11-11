VELIKI PROBLEMI ZA DUBAI: "Debelo" oslabljeni dočekuju Crvenu zvezdu
Košarkaši Dubaija ulaze oslabljeni u meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi.
Naime, Džanan Musa, Davis Bertans i Mfiondu Kabangele neće nastupiti, prenosi "Sport Klub". Dok je od ranije poznato da neće biti ni Nejta Mejsona, Mame Žaitea.
Aleksa Avramović se ranije od očekivanog vratio treninzima i igraće protiv crveno-belih.
Dubai je trenutno 15. na tabeli sa skorom 3-6, dok je Crvena zvezda druga sa učinkom 7-2.
