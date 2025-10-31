LOŠE VESTI ZA ASVEL, DOBRE ZA PARTIZAN: Najbolji i najiskusniji igrač francuskog tima minimum tri nedelje van parketa zbog povrede

Jedan od najboljih košarkaša Asvela, Nando De Kolo, zbog povrede propustiće minimum tri nedelje, što znači da neće moći da pomogne timu u narednih osam utakmica.

Davidovac (Zvezda) i De Kolo (Fenerbahče) Foto N. Paraušić

Kako prenosi “Le Progress“, Nando de Colo je zadobio zapaljenje tetive zbog koje je morao napustiti parket na početku druge četvrtine u Kaunasu.

Francuz se tako pridružio Tomasu Ertelu, Šakilu Herisonu i Edvinu Džeksonu na listi igrača koji nisu na raspolaganju treneru Pjeriku Pupeu.

Partizan će gostovati u Vilerbanu u 11. kolu Evrolige, a sigurno ni tada neće biti Nanda, što je dobra vest za crno-bele.

