LOŠE VESTI ZA ASVEL, DOBRE ZA PARTIZAN: Najbolji i najiskusniji igrač francuskog tima minimum tri nedelje van parketa zbog povrede

Filip Milošević

31. 10. 2025. u 15:37

Jedan od najboljih košarkaša Asvela, Nando De Kolo, zbog povrede propustiće minimum tri nedelje, što znači da neće moći da pomogne timu u narednih osam utakmica.

ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА АСВЕЛ, ДОБРЕ ЗА ПАРТИЗАН: Најбољи и најискуснији играч француског тима минимум три недеље ван паркета због повреде

Davidovac (Zvezda) i De Kolo (Fenerbahče) Foto N. Paraušić

Kako prenosi “Le Progress“, Nando de Colo je zadobio zapaljenje tetive zbog koje je morao napustiti parket na početku druge četvrtine u Kaunasu.

Francuz se tako pridružio Tomasu Ertelu, Šakilu Herisonu i Edvinu Džeksonu na listi igrača koji nisu na raspolaganju treneru Pjeriku Pupeu.

Partizan će gostovati u Vilerbanu u 11. kolu Evrolige, a sigurno ni tada neće biti Nanda, što je dobra vest za crno-bele.

