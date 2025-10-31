POPRAVNI ZA „BELE“: Košarkaši Sloge u nedelju dočekuju DŽoker

Posle prvog ovosezonskog poraza, prošlog vikenda na gostovanju Dinamiku, pred košarkašima kraljevačke Sloge je lep prilika da poprave utisak i vrate se na pobednički kolosek.

U 5. kolu „Meridianbet KLS“ Sloga će u nedelju (20.00) pred svojim navijačima u hali sportova kraj Ibra ugostiti Džoker iz Sombora.

U dosadašnjem delu prvenstvene trke kraljevački „beli“ upisali su tri pobede i jedan poraz i nalaze se u grupi timova sa istim učinkom od treće do sedme pozicije na tabeli , dok su Somborci bez pobede na samom začelju. U četiri međusobne utakmice, Sloga je ostvarila tri, a gosti jedan trijumf.