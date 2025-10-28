KATASTROFA ZA ZVEZDU! DŽerad Batler nije prošao lekarski pregled, sada je sve jasno
Džered Batler, najnovije pojačanje Crvene zvezde, neće biti u sastavu Saše Obradovića za predstojeću utakmicu sa Asvelom u Evroligi.
Zvezda nije prijavila Batlera za meč sa francuskim timom u Beogradskoj areni, a sada je otkriveno i zašto.
Američki košarkaš nije prošao lekarski pregled u ponedeljak, pa neće moći da nastupi u Evroligi. Batler je u ponedeljak bio na testiranjima, ali na kraju nije dobio zeleno svetlo lekara da profesionalno igra košarku. To nije ništa neuobičajeno jer su od njegovih usluga odustajali i neki NBA timovi zbog te urođene telesne mane.
Naravno, ovo ne znači da je čitava priča propala jer je moguće da Zvezda zatraži drugo mišljenje i završi čitav proces, ali trenutno neće biti dostupan za meč protiv Asvela.
Inače, Džered Batler je na rutinskom lekarskom pregledu pred početak koledž karijere doživeo šok. Umesto dozvole za igru, dobio je dijagnozu potencijalno smrtonosnog srčanog oboljenja.
- Posle mesec dana testiranja saznao sam da imam hipertrofičnu kardiomiopatiju. Nikada ranije nisam čuo za taj termin. Uplašio sam se — ne samo za karijeru, nego i za život - rekao je Batler za „ABC“
To je bilo pre sedam godina. Danas je Batler iza sebe ostavio šampionsku NCAA sezonu sa Bejlor univerzitetom, postao i NBA igrač i potpuno normalno funkcioniše sa problemom koji ima. Ali definitivno, veliki broj klubova je odustalo od ovog sjajnog košarkaša, baš zbog problema koji ima.
Naredni dani pred Zvezdom će i te kako biti zanimljivi...
