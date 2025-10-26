KARAIČIĆ JE BIVŠI, MILIČIĆ JE NOVI TRENER: Selektor Poljske seo na klupu grčkog velikana

Selektor košarkaške reprezentacije Poljske Igor Miličić imenovan je za novog trenera Arisa, saopštio je danas grčki klub.

Foto: Profimedia

Miličić je na mestu trenera Arisa zamenio srpskog stručnjaka Bogdana Karaičića, koji je pre četiri dana dobio otkaz zbog loših rezultata u novoj sezoni.

Klub iz Soluna je saopštio da je Miličić potpisao ugovor do kraja sezone uz mogućnost produženja do juna 2027.

Miličić (49) je bio trener Vloclaveka, Vjelkopolskog, Bešiktaša i Napolija, a selektor Poljske je od 2021. godine.

Košarkaši Arisa su u prva četiri kola grčkog šampionata zabeležili jednu pobedu i tri poraza, dok u Evrokupu imaju skor 2/2.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

