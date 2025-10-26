AU, ŠTA OVO RADE JOKIĆ I GORDON!? Akcija o kojoj bruji svet (VIDEO)

KOŠARKAŠI Denvera upisali su prvu pobedu u sezoni, u "Bol Areni" savladani su Finiks Sansi 133:111, a jedan potez posebno je oduševio planetu.

Nikola Jokić nastavio je po svome - upisao je drugi tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa impresivnih 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, a ono što navijače Nagetsa može da raduje jeste da su čak četvorica igrača bila efikasnija od Srbina.

Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.

Jokić je delio magične asistencije saigračima, a o jednoj akciji njega i Erona Gordona koja je izgledala kao na igrici, bruji ceo svet.

Asistenciju koja se retko viđa podelio je Jokić, a Gordon uradio ono što se obično viđa samo na takmičenju u zakucavanjima.

