Košarka

AU, ŠTA OVO RADE JOKIĆ I GORDON!? Akcija o kojoj bruji svet (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 10. 2025. u 08:15

KOŠARKAŠI Denvera upisali su prvu pobedu u sezoni, u "Bol Areni" savladani su Finiks Sansi 133:111, a jedan potez posebno je oduševio planetu.

АУ, ШТА ОВО РАДЕ ЈОКИЋ И ГОРДОН!? Акција о којој бруји свет (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Nikola Jokić nastavio je po svome - upisao je drugi tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa impresivnih 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, a ono što navijače Nagetsa može da raduje jeste da su čak četvorica igrača bila efikasnija od Srbina. 

Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.

Jokić je delio magične asistencije saigračima, a o jednoj akciji njega i Erona Gordona koja je izgledala kao na igrici, bruji ceo svet. 

Asistenciju koja se retko viđa podelio je Jokić, a Gordon uradio ono što se obično viđa samo na takmičenju u zakucavanjima. 

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)

JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)