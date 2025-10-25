UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Zašto Bogdanović ne igra? Trener Klipersa najavio još goru situaciju

POČELA je nova NBA sezona, a na terenu u prve dve utakmice u dresu El-Ej Klipersa nije bilo kapitena Srbije Bogdana Bogdanovića, mnogi se pitaju zašto?

Foto: AP

Vuče iskusni bek povredu sa Evrobasketa od koje se, sva je prilika, još uvek nije u potpunosti oporavio. Mada u detalje nije želeo da ulazi trener Klipersa Tajron Lu.

- Naša komunikacija - otkrio je Amerikanac.

Na uporno pitanje novinara da objasni zašto Bogdanovića nema na terenu, trener tima iz Los Anđelesa je ponovio odgovor.

- Naša komunikacija.

Ono što su još gore vesti za 33-godišnjeg Srbina je što neće teren videti još neko vreme.

- Da - potvrdio je loše vesti Tajron Lu.

Na pitanje kako je Bogdanović prihvatio situaciju da neće igrati još neko vreme, stigao je odgovor.

- Bio je odličan - kratko je zaključio trener Klipersa.

