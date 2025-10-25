SRBIN PROBUDIO "GRČKU ZVER": Janis Adetokumbo dobio dramu protiv Toronta (VIDEO)

Košarkaši Toronto reptorsa poraženi su na svom parketu od Milvoki baksa rezultatom 122:116, u meču koji je obeležen sjajnom partijom Janisa Adetokumba.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski trener Darko Rajaković vodio je Toronto u drugom meču nove NBA sezone, ali Reptorsi nisu uspeli da nastave sa pobedama.

Adetokumbo je bio neumoljiv – postigao je 31 poen i 20 skokova, uz odličnu preciznost (11/14 iz igre), uglavnom iz reketa. Uz njega je Kol Entoni dodao 23 poena, od čega devet u poslednjoj četvrtini, kada su Baksi prelomili utakmicu.

Rajakovićev Toronto bio je ravnopravan tokom većeg dela meča – posle tri četvrtine rezultat je bio 86:86, ali je u finišu iskustvo Milvokija došlo do izražaja.

Najefikasniji kod Reptorsa bio je Brendon Ingram sa 29 poena u debiju pred domaćom publikom, dok je Ar Džej Baret dodao 20.

Baksi su upisali drugu pobedu na startu sezone, posle trijumfa nad Vašingtonom, dok Toronto, pod vođstvom srpskog stručnjaka, nastavlja proces uigravanja i izgradnje novog identiteta. Reptorsi u nedelju gostuju u Dalasu kod Maveriksa, a Milvoki naredni duel igra protiv Klivlenda.

Rezultati utakmica:

Toronto - Milvoki 116:122

Orlando - Atlanta 107:111

Bruklin - Klivlend 124:131

Njujork - Boston 105:95

Hjuston - Detroit 111:115

Memfis - Majami 114:146

Nju Orleans - San Antonio 116:120

Dalas - Vašington 107:117

LA Lejkers - Minesota 128:110

Portland - Golden Stejt 139:119

Sakramento - Juta 105:104

LA Klipers - Finiks 129:102

