SRBIN JE NEZAUSTAVLJIV: Nikola Jović u meču karijere predvodio Hitse do nestvarne pobede (VIDEO)
Košarkaši Majami hita ostvarili su prvu pobedu u novoj NBA sezoni, pošto su ubedljivo savladali Memfis grizlise rezultatom 146:114.
Srpski reprezentativac Nikola Jović odigrao je sjajan meč i bio jedan od ključnih igrača pobedničkog tima.
Nikola Jović odigrao je jedan od najboljih mečeva u dresu Majami hita, u ubedljivoj pobedi protiv Memfis grizlisa.
Jović je meč završio sa 20 poena, uz dobar šut iz igre – 6/9, 3/3 za dva poena i 3/6 za tri poena, i zrelu igru u oba pravca. Upisao je srpski reprezentativac i šest skokova i četiri asistencije.
Ipak, najefikasniji u redovima Hita bio je Bem Adebajo sa 24 poena, dok je Haime Žakez dodao 17 uz 10 skokova i šest asistencija.
Može se reći da je Majami već u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika – nakon serije od 17:0 u prvoj četvrtini i čak 86:47 na velikom odmoru, gosti su rutinski priveli meč kraju.
Kod Memfisa, Džeren Džekson junior bio je najbolji sa 19 poena, dok je Dža Morant zaustavljen na samo 12 (šut 4/16), daleko ispod očekivanja nakon blistavog starta sezone.
Majami je ovom pobedom upisao prvi trijumf u novoj sezoni, a navijači u Srbiji imaju razlog više za radost – Nikola Jović dokazuje da je spreman za veću ulogu u timu i NBA ligi.
Memfis će u narednom kolu igrati protiv Indijane, a Majami se sastaje sa Njujork niksima.
Rezultati utakmica:
Toronto - Milvoki 116:122
Bruklin - Klivlend 124:131
Njujork - Boston 105:95
Hjuston - Detroit 111:115
Memfis - Majami 114:146
Nju Orleans - San Antonio 116:120
Dalas - Vašington 107:117
LA Lejkers - Minesota 128:110
Portland - Golden Stejt 139:119
Sakramento - Juta 105:104
LA Klipers - Finiks 129:102
