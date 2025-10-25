Košarka

SRBIN JE NEZAUSTAVLJIV: Nikola Jović u meču karijere predvodio Hitse do nestvarne pobede (VIDEO)

Новости онлајн

25. 10. 2025. u 08:15

Košarkaši Majami hita ostvarili su prvu pobedu u novoj NBA sezoni, pošto su ubedljivo savladali Memfis grizlise rezultatom 146:114.

Tanjug/AP

Srpski reprezentativac Nikola Jović odigrao je sjajan meč i bio jedan od ključnih igrača pobedničkog tima.

Nikola Jović odigrao je jedan od najboljih mečeva u dresu Majami hita, u ubedljivoj pobedi protiv Memfis grizlisa. 

Jović je meč završio sa 20 poena, uz dobar šut iz igre – 6/9, 3/3 za dva poena i 3/6 za tri poena, i zrelu igru u oba pravca. Upisao je srpski reprezentativac i šest skokova i četiri asistencije.

Ipak, najefikasniji u redovima Hita bio je Bem Adebajo sa 24 poena, dok je Haime Žakez dodao 17 uz 10 skokova i šest asistencija.

Može se reći da je Majami već u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika – nakon serije od 17:0 u prvoj četvrtini i čak 86:47 na velikom odmoru, gosti su rutinski priveli meč kraju.

Kod Memfisa, Džeren Džekson junior bio je najbolji sa 19 poena, dok je Dža Morant zaustavljen na samo 12 (šut 4/16), daleko ispod očekivanja nakon blistavog starta sezone.

Majami je ovom pobedom upisao prvi trijumf u novoj sezoni, a navijači u Srbiji imaju razlog više za radost – Nikola Jović dokazuje da je spreman za veću ulogu u timu i NBA ligi.

Memfis će u narednom kolu igrati protiv Indijane, a Majami se sastaje sa Njujork niksima.

Rezultati utakmica:

Toronto - Milvoki 116:122

Orlando - Atlanta 107:111
Bruklin - Klivlend 124:131
Njujork - Boston 105:95
Hjuston - Detroit 111:115
Memfis - Majami 114:146
Nju Orleans - San Antonio 116:120
Dalas - Vašington 107:117
LA Lejkers - Minesota 128:110
Portland - Golden Stejt 139:119
Sakramento - Juta 105:104
LA Klipers - Finiks 129:102

