Košarka

SKANDAL O KOME BRUJI NBA LIGA: Srbin učestvovao u haosu (VIDEO)

Новости онлајн

25. 10. 2025. u 08:04

KOŠARKAŠI Vašington Vizardsa pobedili su Dalas 117:107, a tokom meča viđen sukob u kome je učestvovao Tristan Vukčević, bivši košarkaš Partizana.

СКАНДАЛ О КОМЕ БРУЈИ НБА ЛИГА: Србин учествовао у хаосу (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Vukčević je na terenu proveo sedam minuta, postigao je dva poena uz dva skoka, ali u centru pažnje nije bio zbog toga, već zbog nemile scene u drugom kvartalu.

Sredinom tog perioda ušao je u sukob sa Pi Džej Vašingtonom, koji ga je tokom jednog od napada oborio na zemlju.

Veruje se da je razlog taj što je Vukčević ušao nešto jače u duel, a protivniku se to nije svidelo, pa je bio prilično ratoboran.

Krenuo je da se unosi u lice Srbinu, ali ni Tristan nije želeo da se povuče. Bio je spreman da uzvrati, a u sve se umešao i čuveni košarkaš Entoni Dejvis, koji je Vukčevića odgurnuo, nakon čega se situacija smirila.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video snimku ispod.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Kajšon Džordž sa 34 poena i 11 skokova, dok je Entoni Dejvis imao 27 poena i 13 skokova.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIN JE NEZAUSTAVLJIV: Nikola Jović u meču karijere predvodio Hitse do nestvarne pobede (VIDEO)

SRBIN JE NEZAUSTAVLjIV: Nikola Jović u meču karijere predvodio Hitse do nestvarne pobede (VIDEO)