SKANDAL O KOME BRUJI NBA LIGA: Srbin učestvovao u haosu (VIDEO)

KOŠARKAŠI Vašington Vizardsa pobedili su Dalas 117:107, a tokom meča viđen sukob u kome je učestvovao Tristan Vukčević, bivši košarkaš Partizana.

Vukčević je na terenu proveo sedam minuta, postigao je dva poena uz dva skoka, ali u centru pažnje nije bio zbog toga, već zbog nemile scene u drugom kvartalu.

Sredinom tog perioda ušao je u sukob sa Pi Džej Vašingtonom, koji ga je tokom jednog od napada oborio na zemlju.

Veruje se da je razlog taj što je Vukčević ušao nešto jače u duel, a protivniku se to nije svidelo, pa je bio prilično ratoboran.

Krenuo je da se unosi u lice Srbinu, ali ni Tristan nije želeo da se povuče. Bio je spreman da uzvrati, a u sve se umešao i čuveni košarkaš Entoni Dejvis, koji je Vukčevića odgurnuo, nakon čega se situacija smirila.

Kako je sve izgledalo pogledajte u video snimku ispod.

P.J. Washington and Tristan Vukcevic got into a brief altercation here in the second quarter.



Anthony Davis backed up Washington. pic.twitter.com/6TyVxqdWYy — Noah Weber (@noahweber00) October 25, 2025

Najbolji u pobedničkom timu bio je Kajšon Džordž sa 34 poena i 11 skokova, dok je Entoni Dejvis imao 27 poena i 13 skokova.

