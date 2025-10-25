SKANDAL O KOME BRUJI NBA LIGA: Srbin učestvovao u haosu (VIDEO)
KOŠARKAŠI Vašington Vizardsa pobedili su Dalas 117:107, a tokom meča viđen sukob u kome je učestvovao Tristan Vukčević, bivši košarkaš Partizana.
Vukčević je na terenu proveo sedam minuta, postigao je dva poena uz dva skoka, ali u centru pažnje nije bio zbog toga, već zbog nemile scene u drugom kvartalu.
Sredinom tog perioda ušao je u sukob sa Pi Džej Vašingtonom, koji ga je tokom jednog od napada oborio na zemlju.
Veruje se da je razlog taj što je Vukčević ušao nešto jače u duel, a protivniku se to nije svidelo, pa je bio prilično ratoboran.
Krenuo je da se unosi u lice Srbinu, ali ni Tristan nije želeo da se povuče. Bio je spreman da uzvrati, a u sve se umešao i čuveni košarkaš Entoni Dejvis, koji je Vukčevića odgurnuo, nakon čega se situacija smirila.
Kako je sve izgledalo pogledajte u video snimku ispod.
Najbolji u pobedničkom timu bio je Kajšon Džordž sa 34 poena i 11 skokova, dok je Entoni Dejvis imao 27 poena i 13 skokova.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BRUKA I SRAMOTA! Ameri se rugaju Nikoli Jokiću, proglasili ga izdajnikom
24. 10. 2025. u 09:11
TUGA U SRPSKOM SPORTU! Iznenada preminuo bivši ministar
24. 10. 2025. u 10:26
OGLASIO SE NIKOLA JOKIĆ! Evo šta je rekao nakon brutalnih kritika Amerikanaca
24. 10. 2025. u 09:49
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)