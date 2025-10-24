ŠTA SE OVO DEŠAVA U AMERICI? Kevin Garnet upleten u veliki skandal
Legendarni krilni centar Minesote, Bostona i Bruklina dovodi se u vezu da je učestovao u privatnim poker igrama koje su povezane sa federalnom istragom pod nazivom "Operacija Rojal Fleš".
Ministarstvo pravde SAD je pokrenulo široku istragu o ilegalnim poker operacijama u koje su umešane poznate ličnosti, uključujući i još jednog NBA asa Čonsija Bilapsa, koji je uhapšen u četvrtak.
Prema saznanjima sportskog novinara Pabla Torea, Garnet se sumnja da je učestovao u poker aferi organizovanoj još 2019. godine.
"Više bivših profesionalnih sportista igralo je na privatnim poker igrama koje su organizovali oni koje je Ministarstvo pravde optužilo u "Operaciji Rojal Fleš". Jedan od njih - prema više izvora sa direktnim saznanjima o igri koja se odigrala 2019. godine - bio je Kevin Garnet", napisao je Tore na platformi "Iks" i izavao šok u košarkaškoj javnosti.
Američke vlasti tvrde da su igrači u ovim partijama dobijali novac od pripadnika organizovanog kriminala da učestvuju u nameštenim igrama, u kojima su korišćene skrivene kamere, označene karte, pa čak i stolovi sa rendgenskim snimanjem.
U velikoj federalnoj istrazi, Bilaps se nalazi među 31 optuženim u okviru ove šeme, koja se odvijala na više lokacija, uključujući Menhetn, Hamptons i Las Vegas. Ministarstvo pravde navodi da je šema uključivala sofisticirane metode za manipulisanje ishodima, pranje novca i ostvarivanje profita od ništa ne slutećih učesnika.
Garnet se smatra jednim od najboljih krilnih centara ikada, a tokom dve decenije profesionalne karijere u NBA ligi igrao je za samo tri kluba. Boje Minesote je branio u dva navrata, na početku i kraju karijere, potom je nosio dres Bostona i Bruklina. Najveći uspeh ostvario je sa Seltiksima sa kojima je 2008. godine osvojio šampionski prsten, a čak 15 puta je bio učesnik Ol-stara.
