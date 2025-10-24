PARIZ ŠOKIRAO PARTIZAN U "ARENI": Crno-beli doživeli treći poraz u Evroligi

PARTIZAN je izgubio u "Beogradskoj areni" u 6. kolu Evrolige od Pariza sa 83:101 (26:26, 20:22, 14:23, 23:30).

FOTO: Ata images

Videlo se koliko su ekipi iz Humske falili Karlik Džons i Šejk Milton, dva najbolja dodavača u timu, pa nije bilo mnogo prave kreacije u napadu i njihov nedostatak "parni valjak" nije uspeo da nadomesti.

Krenuli su gosti svojim ubitačnim ritmom da lome crno-bele i brzo su stigli do +7 - 10:17. Ipak, imao je domaćin odgovor i nošen podršpkom sa tribina vratio se u egal već tokom prvog kvartala koji je okončan rezultatom - 26:26.

Na startu druge četrtine napadi na obe strane su malo zatajili. Nastavila se velika borba, pa su izabranici Frančeska Tabelinija na odmor otišli sa +2 - 46:48.

Za ishod ovog susreta presudna je bila treća četvrtina koju su gosti dobili sa 14:23. Posebno treba istaći loš napad Partizana koji je za pet minuta postigao samo tri poena preko Sterlinga Brauna.

Sa druge strane Pariz je neverovatno šutirao i to je bilo oružje kojim su srušili crno-bele. Nikakvo rešenje za to nije imao tim Željka Obradovića.

Gosti su nestvarno šutirali za tri poena - 17/30 (56,7%). Upečatljivo je to da su u poslednjem kvartalu bili bez promašaja van linije 6,75 - 6/6. Takođe, sa linije penala su bili nepogrešivi - 10/10.

Partizanu je ovo bio prvi poraz kod kuće u Evroligi, nakon pobeda nad Olimpijom Milano i Efesom.

Ono što se svakako neće svideti Željku Obradoviću je loša odbrana, Pariz je u Beogradu postigao 101 poen.

Posle ove utakmice crno-beli su na učinku 3-3, a klub iz Francuske na 4-2.

Partizan - Pariz 83:101 (26:26, 20:22, 14:23, 23:30)

Dvorana: "Beogradska arena": Gledalaca: oko 20.000. Sudije: Migel Anhel Perez (Španija), Arturas Šukis (Litvanija), Tomaš Travicki (Poljska).

Partizan: Murinen, Vašington 16, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković 6, Mijailović, Pokuševski 2, Braun 25, Bonga 13, Lakić 2, Parker 11, Džons 8.

Pariz: Hifi 21, Kavalije 4, Robinson 14, Erera 17, Dokosi, Faje 8, Šarvin 2, Morgan 11, Mbaje, Outara 14, Homes 5, Vilis 5.

Četvrta četvrtina: Partizan - Pariz 83:101

40' - Utakmicu poenima završavaju gosti.

38' - Hifi je pogodio desnom rukom. Još jedan minut odmora je pozvao Željko Obradović.

36' - Taman je Partizan prišao na ispod 10 razlike, ali je Hifi pogodio daleku trojku. Potom je Vašington izgubio loptu. Dalton Homes je pogodio šut van linije 6,75 i sad je tajm-aut zatražio Željko Obradović.

35' - "Upalio" se Braun, ali odbrana je problem. Ipak, sad su domaći uspeli da iznude faul u napadu.

34' - Ne prestaju gosti da pogađaju. Sad je Erera bio precizan iz daljine. I opet vraća Braun, zaista neverovatno. No, opet Erera pogađa za tri.

33' - Još jedan veoma težak šut van linije 6,75 pogodio je Hifi, ali opet vraća Sterling Braun.

32' - Homes je pogodio oba slobodna bacanja. Uzeo je Vašington loptu i sjajno završio napad, tako što je poentirao posle prodora i pod faulom Mbaja.

31' - Dvojka Brauna, pa trojka Hifija. Tako je počeo poslednji kvartal utakmice u "Beogradskoj areni".

Treća četvrtina: Partizan - Pariz 60:71

30' - Težak šut iz okreta je pogodio Parker. Nije Braun pogodio daleku trojku na isteku treće četrtine.

29' - Dobar napad Partizana i poeni Parkera. Na drugoj strani Sebastijan Erera pogađa daleku trojku. Istom merom je uzvratio Braun.

28' - Promešao je Hifi odbranu crno-belih, potom je proigrao Morgana koje je zakucao loptu. Morao je tajm-aut da zatraži Željko Obradović.

FOTO: Ata images

26' - Partizan je jako loš u napadu, za pet minuta igre u trećem kvartalu postigao je samo pet poena. Konačno su domaći poentirali preko Bongde i to sa linije penala.

25' - Robinson je oba puta bio siguran sa linije penala i gosti su na +9 - 49:58. Nastavio je da pogađa i to za prvu dvocifrenu prednost Pariza.

24' - Konačno pogađaju crno-beli. Braun je pogodio prvu trojku iz šestog pokušaja. Istom merom je uzvratio Outara.

23' - Dobar napad gostiju i trojka Robinsona. Partizan je još uvek bez poena u trećem kvartalu.

22' - Faje je pokupio promašaj Mbaja i uspeo je da poentira. Opet problemi u napadu za oba tima.

21' - Pariz nije iskoristio prvi napad u drugom poluvremenu! Domaći su izgubili loptu, pošto je Bonga nagazio aut liniju.

Druga četvrtina: Partizan - Pariz 46:48

20' - Outara je pogodio novu trojku za goste koji odličnu šutiraju iz daljene u prvom poluvremenu.

Rezultat na poluvremenu utakmice šestog kola Evrolige u Beogradskoj areni#KKPartizan 4️⃣6️⃣ - 4️⃣8️⃣ @ParisBasketball



'Ajmo crno-beli!🖤🤍 pic.twitter.com/hec0VsYesL — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 24, 2025

19' - Olako je Parker izgubio loptu i omogućio Šarvinu lako zakucavanje, ali na drugoj strani Marinković je pogodio trojku.

18' - Novi šut van linije 6,75 pogađa Morgan. Sad je Bonga bio siguran sa crte. Pao je nezgodno Tajrik Džons i uplašio navijače pošto je u jednom momentu ostao da leži na parketu.

17' - Kakav potaz Džonsa. Uspeo je da zakucao i to pod faulom Fajea. Promašio je bacanje, ali ispalo je dobro za domaće. Bonga je pokupio promašaj i on je pogodio takođe po faulom. Ni on nije pogodio bacanje. Kaznio je to Morgan trojkom.

16' - Sada Outara vraća loptu u koš nakon ofanzivnog skoka. Potom je isti igrač ostao sam u kontri i došao je do novih poena. Sad je tajm-aut zatražio Željko Obradović.

15' - Arijan Lakić je vratio u koš promašaj Brauna. Odmah je minutom odmora reagovao Frančesko Tabelini. Dobar napad gostiju iz tajm-auta, trojku je pogodio Erera.

14' - Na isteku napada posle prodora je poentirao Outara, ali je istom merom uzvratio Braun.

13' - Posle tri minuta viđeni su prvi poeni u ovom delu susretu. Vanja Marinković je bio polovičan sa linije penala.

12' - Punih minut i po nema koša u drugoj četvtini. Za razliku od prvog poriod u ovom trenutku se dobre odbrane igraju.

Prva četvrtina: Partizan - Pariz 26:26

10' - Opet Vašington za tri poena. Potom pogađa i Bonga nakon ofanzivnog skoka. Završena je efikasna prva četvrtina.

9' - Amerikanac je potom napravio nesportski faul na francuskim reprezentativcem. Oba puta je bio siguran omaleni plejmejker Pariza. Opet je van linije 6,75 precizan bio Vašington. Ipak, vratio je Vilis.

8' - Parker je iskoristio to što ga čuva Hifi i poentirao je pod faulom. Realizovao je i penal. Hifi je ponovo poentirao nakon prodora.

6' - Na isteku napada je trojku pogodio Vašington. Čist zicer je potom promašio Faje i dosta sreće imali su crno-beli.

5' - Treću trojku postigli su gosti, a ovoga puta je precizan bio Robinson. Dve trojke u jednom napadu promašili su domaći i to je na drugoj strani kaznio Hifi. Tajm-aut je zatražio Željko Obradović.

4' - Dobro se snašao Džons i poentirao je bez problema. Na drugoj strani je uzvratio Derik Vilis. Bonga je pokupio ofanzivni skok i potom je pogodio pod faulom Vilisa. Bacanje nije pogodio.

3' - Hifi je probio prvu liniju odbrane rivala i poentirao je. Parker se izborio za dva bacanja i oba puta je bio precizan. Erera je pogodio šut van linije 6,75.

1' - Prvi koš na meču postigao je Braun. Na drugoj strani trojku je pogodio Morgan. Faje je najpre udario rampu Vašingtonu, a potom je poentirao na drugoj strani.

Partizan meč počinje u petorci: Dvejn Vašington, Sterling Braun, Vanja Marinković, Džabari Parker, Tajrik Džons. Pariz duel kreće u sastavu: Nadir Hifi, Džeremi Morgan, Amat Mbaje, Dalton Homes, Mohamed Faje.

Uoči meča:

Crno-beli izuzetno oslabljeni dočekuju ovaj duel. Željko Obradović zbog povreda neće moći da računa na povređene Kalrika Džonsa i Šejka Miltona, dok će se u sastavu naći Mika Murinin koji je bio pod znakom pitanja.

Gosti su pred ovu sezonu doživeli dosta promena, pa čak i na klupi. Novi trener je Italijan Frančesko Tabelini, ali je zadržao isti stil kao i Tijago Spliter, sa kratkim napadima i mnogo šuteva za tri poena.

Pariz je u prošlom kolu imao šut za pobedu protiv Hapoela, no nije ga pogodio, pa je poražen (88:89).

Sa druge strane, Partizan je ostvario prvi ovosezonski trijumf u gostima, savladana je Baskonija (91:79).

Obe ekipe posle pet odigranih utakmica u Evroligi imaju učinak 3-2.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć