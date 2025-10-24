Košarka

DA LI JE DENVER OŠTEĆEN? Evo kako je Nikola Jokić postao tragičar (VIDEO)

24. 10. 2025. u 07:46

Denver Nagetsi poraženi su od Golden Stejt Voriorsa na startu NBA sezone rezultatom 137:131 i to posle produžetka.

Nikola Jokić je upisao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija. I pored toga je bio tragičar Denvera, pošto je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela meča.

Posle nestvarne trojke Stefa Karija za 120:120, Nagetsi su imali još 23 sekunde za poslednji napad.

Marej je preneo loptu i čekao je da Jokić rasporedi sve igrače na terenu, a onda je srpski centar ušao u blok na nekih sedam sekundi do kraja.

Iz pika je dobio sjajnu loptu od Mareja, bacio je u poslednjoj sekundi, ali ona jednostavno nije htela u koš i završila je na obruču. Čini se da je možda i Srbin bio fauliran, ali sudije se nisu oglasile.

Otišlo se u dodatnih pet minuta, gde je domaćin bio bolji.

