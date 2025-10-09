EVROLIGA NE PRAŠTA! Stigle loše vesti za Partizan pred meč sa Efesom

KOŠARKAŠI Partizana su slavili u premijernom meču na svom parketu u ovogodišnjem izdanju najkvalitetnijeg evropskog takmičenja protiv Armanija rezultatom 80:78, ali je završnica praćena određenim incidentima.

FOTO: Ata images

Naime, navijači Partizana, bili su iritirani određenim sudijskim odlukama, a posebno odsviranom petom ličnom greškom dosuđenom Džabariju Parkeru. Samim tim, počeli su da ubacuju predmete na teren, zbog čega je utakmica nakratko prekinuta.

Sve to, pomno je pratila Evroliga, pa je crno-bele kaznila sa 13.000 evra. Povodom svega, oglasio se i trener crno-belih Željko Obradović, pre meča se Efesom, istakavši da ne bi voleo da se ovakve situacije ponavljaju.

- Sezona je tek počela. Moramo da budemo mirni, moramo da shvatimo da smo dobili licencu na tri godine. Ne bih voleo da se ponavljaju situacije kao iz poslednja dva minuta, da padaju papirići i šta već još na parket. To nije dobro za klub. Svi volimo Partizan, Partizan nam je u srcu… Svi smo mi prolazni, svi smo ove zbog Partizana, i ja kad odem ću biti navijač - rekao je Obradović u obraćanju medijima pred ovu utakmicu.