HITNO SAOPŠTENJE KK PARTIZAN! Oglasili se iz Humske zbog haosa ispred Beogradske arene

03. 10. 2025. u 10:45

KK Partizan objavio je važno saopštenje zbog zloupotrebe karata za meč protiv Armanija.

ХИТНО САОПШТЕЊЕ КК ПАРТИЗАН! Огласили се из Хумске због хаоса испред Београдске арене

FOTO: Ata images

Saopštenje prenosimo u celosti:

- KK Partizan se uoči prve utakmice drugog kola Evrolige, prve ovosezonske utakmice na domaćem terenu, suočio sa velikim problemima na ulazima.  Ispred ulaza je usled pokušaja ulaska sa falsifikovanim kartama ostalo blizu 2.000 ljudi. Ovi pokušaji, doveli su do zadržavanja na ulazima i gužvi koje su izazvale opravdano nezadovoljstvo navijača. 

- KK Partizan Mozzart Bet se ovim putem izvinjava navijačima na neprijatnosti i nastavlja borbu da svaki navijač ima svoje mesto sačuvano. U prošlosti, Klub se suočavao sa situacijama da se ljudi bez ulaznica nalaze na mestima onih koji su svoje karte pošteno platili. 

- Zbog toga, KK Partizan je zauzeo stav da se kontrole dodatno pooštre i da se svako mesto sačuva!  Navijačima poručujemo, ne kupujte karte mimo zvaničnih kanala prodaje i ne pokušavajte ulaske u halu  na slternativne načine - piše u saopštenju KK Partizan.

