Košarka

"GROBARI" SU OVO JEDVA ČEKALI! Partizan doveo zamenu za Frenka Nilikinu

Filip Milošević

02. 10. 2025. u 16:37

Australijski košarkaš, Taran Armstrong, uskoro postaje novi igrač Partizana, pišutamošnji mediji.

FOTO: M. Vukadinović

Australijski mediji su ga već preselili u tabor crno-belih.

- Australijski plejmejker i bivši član Golden Stejt Voriorsa, Taran Armstrong, potpisao je ugovor sa velikanom evropske košarke, KK Partizan. Očekuje se da u narednim danima igrač bude i zvanično predstavljen, izvor nam je rekao. Igrač star 22 godine dolazi kao zamena za bivšeg NBA igrača Frenka Nilikinu koji je otišao iz Partizana u Olimpijakos - stoji u tekstu basketball.com.au

Foto: Profimedia

Oni navode da su srpski mediji već pričali o dolasku Tarana Armstronga, igrača na koga Golden Stejt i dalje polaže prava (Euro stash kako to oni zovu) i koji očigledno traži sredinu u kojoj može da ima značajniju ulogu.

- Australijanci su već neko vreme igrali za Partizan, pa smo nedavno imali Džoka Lendejla i Dantea Egzuma u tom timu. Partizan je u predsezonskoj turneji igrao u Australiji na turniru Pavlos Janakopulos u Melburnu i Sidneju pa su ljubitelji košarke imali retku šansu da na delu vide evroligaški tim u kome su sjajni igrači poput Džabarija Parkera i Karlika Džonsa - navode Australijanci.

