"GROBARI" SU OVO JEDVA ČEKALI! Partizan doveo zamenu za Frenka Nilikinu
Australijski košarkaš, Taran Armstrong, uskoro postaje novi igrač Partizana, pišutamošnji mediji.
Australijski mediji su ga već preselili u tabor crno-belih.
- Australijski plejmejker i bivši član Golden Stejt Voriorsa, Taran Armstrong, potpisao je ugovor sa velikanom evropske košarke, KK Partizan. Očekuje se da u narednim danima igrač bude i zvanično predstavljen, izvor nam je rekao. Igrač star 22 godine dolazi kao zamena za bivšeg NBA igrača Frenka Nilikinu koji je otišao iz Partizana u Olimpijakos - stoji u tekstu basketball.com.au
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Oni navode da su srpski mediji već pričali o dolasku Tarana Armstronga, igrača na koga Golden Stejt i dalje polaže prava (Euro stash kako to oni zovu) i koji očigledno traži sredinu u kojoj može da ima značajniju ulogu.
- Australijanci su već neko vreme igrali za Partizan, pa smo nedavno imali Džoka Lendejla i Dantea Egzuma u tom timu. Partizan je u predsezonskoj turneji igrao u Australiji na turniru Pavlos Janakopulos u Melburnu i Sidneju pa su ljubitelji košarke imali retku šansu da na delu vide evroligaški tim u kome su sjajni igrači poput Džabarija Parkera i Karlika Džonsa - navode Australijanci.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari
02. 10. 2025. u 12:44
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)