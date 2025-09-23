UMRO ACA OSTOJIĆ! Tužan dan za srpsko novinarstvo
Aleksandar Aca Ostojić, bard košarkaškog novinarstva iznenada je preminuo u 71. godini.
Ostojić je rođen 1950. godine u Beogradu, u košarku se zaljubio kad je sa 12 godina počeo da trenira u Radničkom, potom i Partizanu. Ljubav prema košarci iskazivao je tokom bogate, plodne novinarske karijere duge više od pola veka.
Novinarstvom je poceo da se bavi početkom sedmadesetih u listu Student, potom je bio urednik u Indeksu 202 i Radio Beogradu. Od 1978. bio je urednik komentator redakcije Borbe. Jedan je od osnivača magazina Koš, koji kasnije prerastao u portal. Pisao je i za Reporter, Tempo, magazine Tim i Super sport, SQ, Sportski žurnal. Kolege ga pamte i kao sjajnog urednika Dnevnog telegrafa, potom i magazina Gloria.
Na Trećem kanalu bio je komentarisao je SP u Kanadi, a na TV Politici finalnu seriju plej-ofa NBA lige. Izveštavao je sa Svetskih prvenstava u košarci i fudbalu, Evropskih prvenstava košarkaša i košarkašica, kao i Mekdonalds turnira.
