KSS SE OGLASIO O PEŠIĆU: Ovo je malo ko očekivao posle Evrobasketa

KOŠARKAŠKI savez Srbije oglasio se zbog Svetislava Pešića.

FOTO: FIBA.Basketball

Razlog je taj što je trofejni stručnjak postao član Kuće slavnih koju je Košarkaški savez Španije osnovao u saradnji sa prestižnim listom "AS" 2019. godine.

Popularni "Kari" je jedini trener koji je član klase 2025, a koja će biti krunisana 16. oktobra u Ljeidi. Među igračima koji su dobili prestižno priznanje su Rudi Fernandes, Đordi Viljakampa, Luci Paskua i Ana Belen Alvaro, kao i Džo Arlauskas. Osim njih, tu su i sudija Santjago Fernandes i dva kluba Huventud i Estudijantes.

- Svetislav Pešić je jedan od velikana evropskih trenerskih klupa. U Španiji je vodio Đironu, sa kojom je osvojio FIBA Kup Radivoja Koraća 1995, Valensiju, a poseban trag ostavio je u Barseloni, sa kojom je osvojio dve titule prvaka Španije, tri kupa i prvu Evroligu u istoriji kluba – 2003. godine - navodi se u saopštenju koje je list "AS" objavio na svom sajtu.

Osim Pešića, u Kući slavnih se od 2021. godini nalazi i Božidar Maljković.

- Čestitam Svetislavu Pešiću na izuzetnom priznanju – prijemu u Kuću slavnih španske košarke. Ova vest nije iznenađenje za sve nas koji znamo šta Pešić znači za evropsku i svetsku košarku. Njegov doprinos španskoj košarci je ogroman – ne samo kroz trofeje koje je osvajao, već i kroz profesionalizam, znanje i autoritet koji je preneo na generacije igrača i trenera. Nažalost, često se naši ljudi mnogo više cene u inostranstvu nego u Srbiji, ali verujem da i ovde znaju da je Pešić vrhunski trener i lider - istakao je predsrdnik KSS Nebojša Čović.

Podsetimo, Pešić je kao selektor naše reprezentacije osvojio zlato na Evropskom prvenstvu 2001. godine, ima zlato sa Svetskog prvenstva 2002 i srebro sa Mundobasketa (2023), kao i bronzu sa Olimpijskih igara 2024.

