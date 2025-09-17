KSS SE OGLASIO O PEŠIĆU: Ovo je malo ko očekivao posle Evrobasketa
KOŠARKAŠKI savez Srbije oglasio se zbog Svetislava Pešića.
Razlog je taj što je trofejni stručnjak postao član Kuće slavnih koju je Košarkaški savez Španije osnovao u saradnji sa prestižnim listom "AS" 2019. godine.
Popularni "Kari" je jedini trener koji je član klase 2025, a koja će biti krunisana 16. oktobra u Ljeidi. Među igračima koji su dobili prestižno priznanje su Rudi Fernandes, Đordi Viljakampa, Luci Paskua i Ana Belen Alvaro, kao i Džo Arlauskas. Osim njih, tu su i sudija Santjago Fernandes i dva kluba Huventud i Estudijantes.
- Svetislav Pešić je jedan od velikana evropskih trenerskih klupa. U Španiji je vodio Đironu, sa kojom je osvojio FIBA Kup Radivoja Koraća 1995, Valensiju, a poseban trag ostavio je u Barseloni, sa kojom je osvojio dve titule prvaka Španije, tri kupa i prvu Evroligu u istoriji kluba – 2003. godine - navodi se u saopštenju koje je list "AS" objavio na svom sajtu.
Osim Pešića, u Kući slavnih se od 2021. godini nalazi i Božidar Maljković.
- Čestitam Svetislavu Pešiću na izuzetnom priznanju – prijemu u Kuću slavnih španske košarke. Ova vest nije iznenađenje za sve nas koji znamo šta Pešić znači za evropsku i svetsku košarku. Njegov doprinos španskoj košarci je ogroman – ne samo kroz trofeje koje je osvajao, već i kroz profesionalizam, znanje i autoritet koji je preneo na generacije igrača i trenera. Nažalost, često se naši ljudi mnogo više cene u inostranstvu nego u Srbiji, ali verujem da i ovde znaju da je Pešić vrhunski trener i lider - istakao je predsrdnik KSS Nebojša Čović.
Podsetimo, Pešić je kao selektor naše reprezentacije osvojio zlato na Evropskom prvenstvu 2001. godine, ima zlato sa Svetskog prvenstva 2002 i srebro sa Mundobasketa (2023), kao i bronzu sa Olimpijskih igara 2024.
