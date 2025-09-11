Košarka

"AKO TI JE OTAC SRBIN..."! Vlade Đurović opet udario na "orlove", otkrio kog košarkaša mrzi, ali i šta ga jako boli

11. 09. 2025. u 08:15

Finska je pobedila Srbiju u osmini finala Evrospkog prvenstva (92:86), a potom Gruziju (93:79) i domogla se polufinala takmičenja.

STAV Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

Bivši košarkaški trener Vlade Đurović i dalje ne može da veruje da naša ekipa nije mogla da prođe dalje. 

- Katastrofa, razmišljam ako može Finska da igra polufinale, a mi ne možemo sa našom ekipom, onda ne znam šta da se radi. Fincima svaka čast, trener je izvukao 110 odsto, Markanen je odlična figura, ali ima i drugih dobrih saigrača. Žao mi je Džikića, njihov predsednik se otvorio, mogao je mnogo da zaradi, ali i ovako je zaradio. Predsednik je došao na utakmicu, to je velika stvar i za njih i za Džikića. Mislim da je ipak to bio maksimum, ali dobro je da je u nekom četvrtfinalu bio i naš jedan trener - kazao je iskusni trener.

Đurović je otkrio da je svim srcem navijao za Luku Dončića i žali što on ne igra za Srbiju.

- Kod Jevreja je drugačije, ali u Srbiji je važnije je ko ti je otac, ako ti je otac Srbin, onda si Srbin.  Ali majka je bila lukavija. Žao mi je, i po pesmama koje sluša i kako se ponaša, Luka Dončić je naše gore list, svim srcem navijam za njega - poručio je Vlade Đurović i otkrio kog košarkaša ne voli na Evrobasketu:

- Šrudera kad vidim ne mogu da spavam - u svom stilu je bio Đurović.

