PARTIZAN SE HITNO OGLASIO! Zbog kiše pomeren spektakl na Tašmajdanu
Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da je sa predstavnicima produkcije, sponzora i svih timova učesnika dogovoreno da se izmene termini i propozicije predstojećeg pripremnog turnira u Beogradu.
"Usled nepovoljnih vremenskih uslova koji u četvrtak ne dozvoljavaju odigravanje utakmice na otvorenom, usvojen je novi kalendar takmičenja, uz učešće tri nova tima: Makabi Tel Aviv, Metalac, Uralmaš Jekaterininburg", saopšteno je na zvaničnom sajtu Partizana.
Prema novim propozicijama, sutra će od 19 časova u Maloj areni biti odigrana trening utakmica između PAOK-a i Metalca. Ovaj meč biće zatvoren za javnost.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U petak, 12. septembra od 16 časova u hali "Aleksandar Nikolić" igraće Makabi i Zenit, dok će se Partizan i PAOK sastati od 18.30 sati na stadionu Tašmajdan.
Uralmaš će u subotu, 13. septembra od 16 časova igrati u hali "Aleksandar Nikolić" od 16 časova sa poraženom ekipom iz duela između Makabija i Zenita. Partizan će se tri sata kasnije sastati takođe u hali "Aleksandar Nikolić" sa pobednikom duela između Makabija i Zenita.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Sve ulaznice koje su kupljene za utakmicu Partizan - PAOK, važe za celodnevni program 12. septembra u hali Aleksandar Nikolić i na stadionu Tašmajdan. Sve ulaznice koje su kupljene za utakmicu Zenit - Partizan, koja je bila planirana za 13. septembar, sada će važiti za celodnevni program u hali Aleksandar Nikolić, istog dana", naveo je Partizan.
"Partizan se zahvaljuje svim timovima na kooperativnosti i fleksibilnosti bez koje ne bi bilo moguće obezbediti uslove za odigravanje najavljene utakmice na otvorenom između bratskih klubova, Partizana i PAOK-a", zaključeno je u saopštenju Partizana.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
VELIKA BRIGA ZA PARTIZAN: Crno-beli slavili protiv Napolija, Pokuševski nije završio meč
06. 09. 2025. u 21:19
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
03. 09. 2025. u 18:58
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)