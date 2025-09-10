PARTIZAN SE HITNO OGLASIO! Zbog kiše pomeren spektakl na Tašmajdanu

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da je sa predstavnicima produkcije, sponzora i svih timova učesnika dogovoreno da se izmene termini i propozicije predstojećeg pripremnog turnira u Beogradu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

"Usled nepovoljnih vremenskih uslova koji u četvrtak ne dozvoljavaju odigravanje utakmice na otvorenom, usvojen je novi kalendar takmičenja, uz učešće tri nova tima: Makabi Tel Aviv, Metalac, Uralmaš Jekaterininburg", saopšteno je na zvaničnom sajtu Partizana.

Prema novim propozicijama, sutra će od 19 časova u Maloj areni biti odigrana trening utakmica između PAOK-a i Metalca. Ovaj meč biće zatvoren za javnost.

U petak, 12. septembra od 16 časova u hali "Aleksandar Nikolić" igraće Makabi i Zenit, dok će se Partizan i PAOK sastati od 18.30 sati na stadionu Tašmajdan.

Uralmaš će u subotu, 13. septembra od 16 časova igrati u hali "Aleksandar Nikolić" od 16 časova sa poraženom ekipom iz duela između Makabija i Zenita. Partizan će se tri sata kasnije sastati takođe u hali "Aleksandar Nikolić" sa pobednikom duela između Makabija i Zenita.

"Sve ulaznice koje su kupljene za utakmicu Partizan - PAOK, važe za celodnevni program 12. septembra u hali Aleksandar Nikolić i na stadionu Tašmajdan. Sve ulaznice koje su kupljene za utakmicu Zenit - Partizan, koja je bila planirana za 13. septembar, sada će važiti za celodnevni program u hali Aleksandar Nikolić, istog dana", naveo je Partizan.

"Partizan se zahvaljuje svim timovima na kooperativnosti i fleksibilnosti bez koje ne bi bilo moguće obezbediti uslove za odigravanje najavljene utakmice na otvorenom između bratskih klubova, Partizana i PAOK-a", zaključeno je u saopštenju Partizana.

