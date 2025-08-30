TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Portugal, a Filip Petrušev ne samo da je isključen na tom meču, već ga je tokom noći između petka i subote svetska kuća košarke, FIBA, oštro kaznila.

Podsetimo, Srbija je pobedila Portugal, a taj trijumf je, pored ostalog, ostao u senci zbog incidenta koji je započeo portugalski košgeter Diogo Brito.

On je vrlo snažno "ušao u telo" pomenutog srpskog reprezentativca, pravdajući to građenjem pozicije za defanzivni skok saigrača, a kako je snažno udario krilo "orlova" usledila je reakcija.

Nesportska, svakako, ali...

Malo ko je očekivao da će uslediti i suspenzija Filipa Petruševa.

Naime, nakon što su arbitri na početku 5. minuta meča Srbija - Portugal dosudili diskvalifikujući prekršaj, te su "orlovi" ostali sa igračem manje u rotaciji do kraja meča, FIBA je reagovala skoro sat iza ponoći.

U saopštenju svetske kuće košarke se navodi:

"SAOPŠTENjE FIBA

Nakon diskvalifikujućeg prekršaja zbog nasilnog čina koji je počinio igrač Filip Petrušev tokom utakmice FIBA Evropskog prvenstva u košarci 2025. između Portugalije i Srbije, 29. avgusta u Rigi, Letonija, Disciplinski panel FIBA izrekao je sledeće sankcije u skladu sa FIBA propisima:

- suspenzija sa jedne (1) zvanične FIBA utakmice, na uslovni period od tri (3) godine;

- novčana kazna od 5.000 evra (pet hiljada evra)

Ako igrač počini isti ili sličan prekršaj tokom uslovnog perioda, biće odmah suspendovan na jednu utakmicu, pored svih drugih sankcija koje će biti izrečene za taj novi prekršaj.

FIBA neće dalje komentarisati ovu odluku".

Dakle, Petrušev će moći da igra danas od 17 časova protiv Letonije, ali ako od ovog dana pa sve do 30. avgusta 2028. godine napravi sličan prekršaj, biće mu izrečena kazna od zabrane igranja na jednoj utakmici pod okriljem svetske kuće košarke.

