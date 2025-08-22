Košarka

"JEDVA ČEKAM DA VAS VIDIM U ARENI!" Još jedan novajlija došao u Beograd, pa imao poruku za navijače Crvene zvezde

22. 08. 2025.

CRVENA zvezda je ovog leta dovela 10 novih igrača, a Hasijel Rivero je poslednji koji je za sada stigao u Beograd.

Foto: Profimedia

On se kratko obratio i navijačima Zvezde, nakon što je stavio crveno-beli šal oko vrata.

- Zdravo, ovde Hasijel Rivero. Srećan sam što sam ovde. Jedva čekam da vas vidim u Areni. Idemo - poručio je na kraju uz uzvik na srpskom.

Hasijel Rivero je prošle sezone igrao za Makabi, prosečno je beležio 8,7 poena i 3,5 skokova po meču u Evroligi.

Crveno-beli prvu utakmicu u novoj sezoni igraju 30. septembra protiv Olimpije Milano u Beogradu.

