"JEDVA ČEKAM DA VAS VIDIM U ARENI!" Još jedan novajlija došao u Beograd, pa imao poruku za navijače Crvene zvezde
CRVENA zvezda je ovog leta dovela 10 novih igrača, a Hasijel Rivero je poslednji koji je za sada stigao u Beograd.
On se kratko obratio i navijačima Zvezde, nakon što je stavio crveno-beli šal oko vrata.
- Zdravo, ovde Hasijel Rivero. Srećan sam što sam ovde. Jedva čekam da vas vidim u Areni. Idemo - poručio je na kraju uz uzvik na srpskom.
Hasijel Rivero je prošle sezone igrao za Makabi, prosečno je beležio 8,7 poena i 3,5 skokova po meču u Evroligi.
Crveno-beli prvu utakmicu u novoj sezoni igraju 30. septembra protiv Olimpije Milano u Beogradu.
