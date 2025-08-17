"TRIKOLORI" POŠLI PO MEDALJU: Ovih 12 Francuza će igrati na Evropskom prvenstvu u košarci

Košarka

Nema nekih asova, kao što su Viktor Vembanjama, Rudi Gober ili Matijas Lesor, ali... Nema šale ni sa oslabljenim Francuzima.

ТРИКОЛОРИ ПОШЛИ ПО МЕДАЉУ: Ових 12 Француза ће играти на Европском првенству у кошарци

Selektor Francuske Frederik Fatu saopštio je danas konačan spisak od 12 košarkaša koji će igrati na Evropskom prvenstvu. 


Na spisku su Ajzeja Kordinije, Bilal Kulibali, Silven Fransisko, Džejlen Hord, Muhamadu Žaite, Timote Luvavu-Kabaro, Teo Maledon, Eli Okobo, Zakari Rizašer, Aleksandre Sar, Metju Strazel, Geršon Jabusele.

Francuska će biti desetkovana na Evrobasketa, jer su zbog povreda ili drugih problema otkazali Vensan Poarije, Evan Furnije i pomenuti trio Vembanjama - Gober - Lesor.


Na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta, Francuska će igrati u grupi D sa domaćinom grupe Poljskom, kao i Slovenijom, Islandom, Belgijom i Izraelom. 

Podsetimo, košarkaši Srbije će 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket protiv selekcije Slovenij.

Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.

