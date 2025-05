Selektor Srbije Svetislav Pešić nalazi se u Abu Dabiju gde prati fajnal for Evrolige, tom prilikom govorio je o Nikoli Jokiću i njegovom igranju za nacionalni tim.

Foto: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Pitanje svih pitanja jeste - hoće li Nikola Jokić igrati za reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u košarci, a selektor je otkrio računa li Srbija na zvezdu Denvera i jednog od najboljih košarkaša današnjice.

- Pre svega na kavalitet i na znanje. Pa dobro, i na iskustvo, on je već… Napreduje. Svake sezone napreduje. On stvarno svake sezone napreduje i to su karakteristike vrhunskih igrača. Svake godine u njegovoj igri vidiš nešto novo. Popravio je tranziciju i u napadu i u odbrani. Sad i više šutira tri poena. Od vrhunskih igrača se uvek očekuje nešto novo u svakoj sezoni, rekao je Svetislav Pešić za "Sport klub".

