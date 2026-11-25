Batler napustio Beograd posle debakla Zvezde od Virtusa (VIDEO)
Vreme je za predah...
Predah zbog reprezentativne pauze, američki košarkaš Džared Batler iskoristio je tako što je otputovao iz Beograda - jutro nakon teškog poraza Crvene zvezde od Virtusa (84:108).
Batler je italijanskom timu ubacio 17 poena, mada u poslednje vreme ne izgleda na terenu onako kako bi navijači Zvezde voleli, odnosno kako su navikli.
Kamera "Novosti" uhvatila je batlera u sredu ujutru na aerodromu "Nikola Tesla" kako sam odlazi ka nama nepoznatoj destinaciji, dok je sam košarkaš veče pre rekao:
- Nije prijatno otići na pauzu posle ovakvog rezultata, svi bismo voleli bolji osećaj pred odmor. Ipak, to više ne možemo da promenimo. Sezona je tek na pola puta i moramo da gledamo unapred.
Podsetimo, Zvezda posle 14 kola ima skor 8-6, a naredni meč igraju 3. decembra protiv Fenerbahčea u gostima.
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