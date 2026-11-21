Fudbaleri Crvene zvezde slavili su protiv Radnika iz Surdulice sa 2:0 u okviru Superlige Srbije.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Zvezda - Radnik (Kraj 2:0)

Nakon prvih pola sata igre gotovo da nije bilo prilika na obe strane, pretila je Zvezda udarcima sa distance ali ništa ozbiljno. Sve do 39. minuta kada je Mirko Ivanić pogodio stativu. Dodali su gas crveno-beli, te u nadoknadi prvog poluvremena dobijaju penal. Baš Mirko Ivanić postavlja loptu na belu tačku, ali je izuzetno loše šutirao i prebacio gol gostiju.

U nastavku je prvo Radnik imao ogromnu priliku u 58. minutu kada Novaković nije iskoristio sto postotnu šansu. Izašao je oči u oči sa Mateusom ali je golman Zvezde uspeo da odbrani, pa je tako izašao kao pobednik u ovoj situaciji. Samo minut kasnije stigla je kazna za Surduličane, pošto je u 59. minutu Bukari matirao njihovog golmana i tako izabranici Rijere dolaze do vođstva.

Do kraja meča gosti su pokušavali sa napadima ali nisu uspeli da pronađu put do mreže Mateusa.

A u nadoknadi vremena drugog poluvremena, nakon kontra napada Mirko Ivanić je zatresao mrežu gostiju i postavio konačnih 2:0.

Kraj meča!

90+3' GOOOL! Nakon kontra napada Mirko Ivanić postavlja konačnih 2:0!

82' Drže loptu gosti i pokušavaju da priprete Zvezdi ali ne uspevaju da dođu do pogotka.

70' Od kako su poveli izabranici Rijere gosti nikako ne uspevaju da priprete.

59' GOOOOL! Odmah je usledila kazna. Bukari je pogodio i doveo crveno-bele u vođstvo od 1:0.

58' Kakva šansa za Radnik! Novaković je izašao jedan na jedan sa Mateusom ali je golman Zvezde uspeo da odbrani.

51' Prva prilika za Zvezdu u nastavku. Stigao je domaćin do kaznenog prostora, ali su prekombinovali u dobroj situaciji, pa na kraju nisu uputili ni udarac.

46' Počelo je drugo poluvreme.

Kraj prvog poluvremena!

45+2' Promašen penal! Mirko Ivanić je prebacio gol, te je lopta otišla daleko iznad prečke.

39' - Neverovatno šta je promašio Ivanić! Najbolja prilika na Marakani, Handel je proigrao Ivanića, koji je uspeo i da sačuva loptu. Ipak, nije uspeo da je sa svega nekoliko metara pošalje pored Ranđelovića, već je pogodio stativu.

33' Imali su crveno-beli korner ali lako interveniše Stojanović izbacivši glavom loptu na nekih 40-ak metara od gola gostiju.

22' Loizu je sa vrha šesnaesterca uputio šut ka golu međutim Ranđelović uspeva da interveniše i pošalje loptu daleko od svog peterca.

16' Velika šansa za Kostova. Uputio je udarac ali lopta pogađa spoljni deo mreže.

10' Prva prilika za Zvezdu. Mirko Ivanić je sa oko 15 metara šutirao, ali pored gola.

6' Miran početak meča. Crveno-beli drže loptu ali se gosti za sada dobro brane.

1' Počeo je meč na Marakani!

Sastavi:

Crvena zvezda: Mateus – Gudelj, Veljković, Nakajama – Loizu, Krunić, Gaštarov, Lučić – Kostov, Handel – Ivanić.



Radnik: Ranđelović – Lakić, Spasić, Sohna, Šukurov – Jovanović, Popović, Novaković – Bogdanović, Stojanović, Abubakar.