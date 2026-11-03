Moneke pričao o Kodiju, hemiji u Zvezdi i Koloku: "Samo da u petak ne bude pun mesec" (VIDEO)

Krilni centar crveno-belih govorio je u podkastu "Triple Threat Show" o predstojećim utakmicama Crvene zvezde, a dotakao se i bivših i sadašnjih saigrača.

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Čima Moneke ponovo je privukao pažnju svojim izjavama, a ovoga puta govorio je o nekoliko važnih tema koje se tiču Crvene zvezde, ali i predstojećeg evroligaškog duela sa Olimpijakosom.

U razgovoru pred gostovanje u Pireju, koje je zakazano za petak od 20.15, Moneke se osvrnuo i na problem Olimpijakosa sa povredom Žana Montera, koji će zbog povrede odsustvovati najmanje šest meseci.

- Nemam konkretno ime, a mislim i da nema igrača tog kalibra. Rekao bih samo da su platili veliku svotu novca da dovedu Kodija, pa sad možete da pustite Kodija da bude sjajan, jer Kodi je tip igrača koji nikada ne propušta utakmice i voli pritisak. Voli da nosi veliki teret. Bolji je kad mu je na plećima mnogo toga - poručio je Moneke.

Nigerijac smatra da Miler-Mekintajer najbolje funkcioniše kada mu se prepusti odgovornost, bez prevelikog ograničavanja njegove igre.

- On nije tip igrača koga držiš u kavezu i kontrolišeš. Vuka moraš da pustiš da bude vuk. U prethodnoj utakmici se drugačije kretao. Ličio je na prošlu verziju Kodija, a takav može da bude sjajan. Ali mislim da Olimpijakos sigurno mora nekog da dovede. Ipak, kada ste toliko novca dali za Kodija, pustite ga da bude sjajan. Samo da u petak ne bude pun mesec.

Poseban deo razgovora posvetio je promenama koje su se dogodile u redovima beogradskog kluba. Dve uzastopne pobede i uspešno odrađeno duplo kolo dodatno su učvrstili samopouzdanje ekipe, ali Moneke smatra da je najvažnija razlika u odnosu na prethodnu sezonu način na koji igrači pristupaju utakmicama.

- Važno je jer smo prošle godine bukvalno izgubili baš ove dve utakmice. U ključnim trenucima sezone, ako se dobro sećam. I to je bolelo. Naravno, znamo kako nam se završila prošla sezona… Igrali smo jednostavno bolje kao autsajderi nego kad smo bili na neki način favoriti, kada se pobeda očekivala. Tada smo gubili.

Jedan od razloga za drugačiju atmosferu u svlačionici vidi i u radu stručnog štaba, odnosno promenama koje je uveo trener Ibon Navaro.

- Sada smo drugačiji tim. Navarno nije bio ovde prošle godine i ima segmenata koje je zadržao od prošle godine, a ima i onih koje je odbacio. Ali mi igrači koji smo bili ovde pamtimo osećaj kakav je bio pred ovakve utakmice. Mislili smo da smo bolji nego što smo bili, a onda bismo izgubili. Više nemamo taj osećaj. On je savršen trener za nas. Svi pričaju da nas sedam od sledećih osam utakmica čeka na strani, pa se postavlja pitanje kakav ćemo skor imati. Ali mi pred sobom imamo samo sledeću utakmicu protiv Olimpijakosa.

Moneke nije krio ni koliko mu prija saradnja sa Kristijanom Kolokom, novim centrom ekipe, za koga veruje da je značajno podigao mogućnosti tima. Posebno je istakao njihovu hemiju na terenu, ali i karakteristike koje Kamerunac pokazuje svakodnevno na treninzima.

- Ko zna šta nam je limit bio ranije, ali sada je drugačiji osećaj. Sve je bolje. Očigledno nam je bio potreban centar, a on je pravi i zahvalan sam što ga imamo. Imam utisak da sa njim od starta imam sjajnu hemiju. Trener je to primetio i mnogo igramo zajedno. Nadam se da ćemo nastaviti to. Vi ne vidite to, ali ima sjajan stav, pametan je. Brzo je ukapirao akcije. Mnogo pita i zaista je sjajan saigrač, tako da mislim da smo sa njim u timu veoma opasni. Verovao sam u nas i ranije, ali sada imam još bolji osećaj.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.