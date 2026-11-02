SLAVLJE NOVOSAĐANKI: Poraz ŽKK Kraljevo na svom parketu

Košarkašice Kraljeva poražene su na svom parketu od Vojvodine 021 sa 65:79 (20:10, 12:26, 10:24, 23:19), u sedmom kolu Prve ženske lige Srbije.

G.Šljivić (arhiva)

U ekipi Kraljeva najefikasnije su bile Vajt i Davinić sa po 15 poena, a Mirijam zabeležila 13, dok su Vojvodinu predvodile Adamović sa 18 i Krnjić sa 15 poena.

Sa tri pobede i četiri poraza u dosadašnjem delu prvenstva kraljevačke „malene“ zauzimaju sedmo mesto na tabeli, a u narednom kolu ugostiće Partizan 1953.

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