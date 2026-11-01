Penjaroja zna šta Partizan mora da uradi ako želi da pobedi Kluž

TRENER Partizan pred meč sa Klužom.

Foto: N.Skenderija

Crno-beli od starta sezone znaju samo za pobede u regionalnom takmičenju. Ipak, meč protiv rumunskog kluba dolazi posla dva poraza u Evroligi.

Španski stručnjak, Đoan Penjaroja, je svestan da protivnik ima dobar napadački kvalitet.

- Očekuje nas nova utakmica, u drugačijoj hali i u drugačijem terminu. Igramo protiv jedne od važnijih ekipa u ABA ligi i tima koji učestvuje u Evrokupu. Vrlo su dobra napadačka ekipa, sa dosta poentera pogotovo na bekovskim pozicijama. Mi moramo da odigramo čvrstu odbranu, da probamo da zaustavimo njihovu tranziciju i da pružimo stabilnu partiju, ukoliko želimo da dođemo do pobede - rekao je Penjaroja za klupski sajt.

Podsetimo, utakmica Partizan - Kluž igra se u ponedeljak od 13 časova u Hali sportova "Ranko Žeravica".

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