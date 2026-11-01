Fudbal

Ima li neko ko može da ih zaustavi? Lacio upisao šestu uzastopnu pobedu i osamio se na čelu tabele

Танјуг

01. 11. 2026. u 17:24

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Fudbaleri Lacija pobedili su ekipu Kaljarija rezultatom 2:1 u meču 10. kola Serije A.

Има ли неко ко може да их заустави? Лацио уписао шесту узастопну победу и осамио се на челу табеле

FOTO: Tasnjug/Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Fudbaleri Lacija pobedili su ekipu Kaljarija rezultatom 2:1 u meču 10. kola Serije A.

Gostujuća ekipa je povela pogotkom Mbale Nzole u 20. minutu. Gustav Isaksen je u 36. minutu pogodio za izjednačenje, a Andrea Pinamonti je golom u 83. minutu doneo pobedu domaćem timu.

Kaljari je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Adam Obert dobio drugi žuti karton u nadoknadi izgubljenog vremena.

Lacio je upisao šestu uzastopnu pobedu u Seriji A i vodeći je na tabeli sa 28 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Napoliju.

Kaljari se nalazi na 11. mestu na tabeli sa 13 bodova i u narednom kolu dočekaće Frozinone.

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