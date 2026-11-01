Ima li neko ko može da ih zaustavi? Lacio upisao šestu uzastopnu pobedu i osamio se na čelu tabele
Fudbaleri Lacija pobedili su ekipu Kaljarija rezultatom 2:1 u meču 10. kola Serije A.
Fudbaleri Lacija pobedili su ekipu Kaljarija rezultatom 2:1 u meču 10. kola Serije A.
Gostujuća ekipa je povela pogotkom Mbale Nzole u 20. minutu. Gustav Isaksen je u 36. minutu pogodio za izjednačenje, a Andrea Pinamonti je golom u 83. minutu doneo pobedu domaćem timu.
Kaljari je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Adam Obert dobio drugi žuti karton u nadoknadi izgubljenog vremena.
Lacio je upisao šestu uzastopnu pobedu u Seriji A i vodeći je na tabeli sa 28 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Napoliju.
Kaljari se nalazi na 11. mestu na tabeli sa 13 bodova i u narednom kolu dočekaće Frozinone.
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