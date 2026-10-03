Apsolutna dominacija: On je MVP kola Evrolige

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant najkorisniji je igrač (MVP) trećeg kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

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Brajant je u pobedi Hapoela protiv Real Madrida rezultatom 102:98 za 32 minuta na terenu zabeležio 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

On je imao indeks korisnosti 40 i tako je drugi put ove nedelje dobio priznanje nakon što je prethodno bio proglašen za najboljeg igrača drugog kola Evrolige.

Košarkaš Reala Teo Maledon je takođe imao indeks 40, ali zbog poraza madridskog kluba ne može da podeli nagradu sa Brajantom.

Maledon je za 26 minuta upisao 26 poena, sedam asistencija i pet skokova.

Košarkaši Virtusa Markus Kar i Aliju Dijara ostvarili su po 30 indeksnih poena u pobedi nad Olimpijakosom.



