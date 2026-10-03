Nikitović zna da će biti teško protiv Zvezde: "Čeka nas duel sa najtežim mogućim protivnikom"

Trener košarkaša FMP-a Saša Nikitović izjavio je danas pred prvu utakmicu ove sezone u ABA ligi da njegova ekipa mora da odigra najbolje što ume kako bi parirala Crvenoj zvezdi.

Foto: Aba liga/ Zadar/Zvonko Kucelin

Košarkaši FMP-a dočekaće sutra od 18 časova Crvenu zvezdu u dvorani u Železniku.

- Počinjemo sezonu posle malo dužeg pripremnog dela koji nam je i bio potreban s obzirom da imamo osam novih igrača u sastavu. U prvoj takmičarskoj utakmici čeka nas najteži mogući protivnik. Mi moramo da radimo stvari koje najbolje umemo, čak i bolje nego što ih inače radimo. To je neophodno da bismo parirali Crvenoj zvezdi, a koliko ćemo u tome uspeti je teško predvideti jer nam je prva takmičarska utakmica u sezoni - rekao je Nikitović, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš FMP-a Aleksa Stanojević naveo je da će njegova ekipa dati sve od sebe da odigra dobru utakmicu i iskoristi šansu da napravi iznenađenje na početku sezone.

- Očekuje nas najteži mogući protivnik u našoj grupi za otvaranje sezone. Neplanirano smo produžili pripremni period, a to nam je i prijalo jer imamo mnogo novih saigrača i potrebno nam je vreme da bismo došli na nivo koji želimo. Radili smo jako dobro tokom leta i radujemo se da to i pokažemo na terenu - poručio je Stanojević.