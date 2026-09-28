MEGAPREOKRET! ABA liga se ne gasi, ove reči to potvrđuju!

Tokom dana pojavila se informacija da će možda biti odloženo i drugo kolo regionalnog takmičenja.

FOTO: Katarina Mihajlović

Tome su kumovali neuspeli pregovori čelnika lige i sudija koje dele pravdu na parketima Regiona.

Međutim, prema rečima Dragana Bokana, prvog čoveka podgoričke Budućnosti, ne postoji ni najmanji promil da će ABA liga predstati da postoji!

- Odmah moram da naglasim da se ABA liga ne gasi, da će klubovi zajedničkim snagama pronaći rešenje i iz ove situacije izaći daleko jači. Sudije su odbile ponudu koju su imale na stolu. U kontaktu smo sa regionalnim savezima, obratili smo se čelnicima FIBA i Evrolige kako bi pronašli adekvatno rešenje. Ja sam lično za izbor novih arbitara, ali ako većina klubova bude glasala za dogovor sa postojećim sudijama, pristaću na to, ali ću nastaviti da branim interese ABA lige i svog kluba. Dobro ćemo preispitati odnos sudija prema ABA ligi, a ja odgovorno tvrdim da iza nastalog problema ne stoje sudije nego pojedinci koji ne žele dobro regionalnom takmičenju, a vreme će pokazati da li sam bio u pravu ili ne - rekao je Bokan, član predsedništva regionalnog takmičenja i predsednika KS Crne Gore, u izjavi za "Sport klub".

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Potom je naglasio sledeće:

- U protekle tri godine smo povećali primanja sudija za 42 odsto, povećali smo im putne troškove za 100 odsto. Sudije su tražile povećanje primanja po utakmici na 1.200 evra. Mi smo budžet usvojili u junu mesecu. Uspeli smo da ponudimo 630, oni su tražili 800. Poenta priče je da nije problem u tome da mi nećemo da damo sudijama povećanje, nego u činjenici da je budžet usvojen i da u skladu sa navedenim više od ponuđenog teško da možemo da uradimo.

Poentiranje je usledilo na kraju:

- Lično se zalažem za nove sudije u ABA ligi, a iskreno ne razumem mlade sudije koji ne dele pravdu u Evroligi i Evrokupu, zašto odbijaju da rade u Ligi koja donosi prohodnost u elitna evropska takmičenja. Ponavljam još jednom, ukoliko većina klubova bude da se postigne dogovor sa sudijama, da se prihvati, slobodno se može reću ultimatum, ja ću prihvatiti tu odluku. Ali, ću se isto tako boriti za interese ABA lige i kluba, a svima koji su pratili ABA ligu u proteklom periodu, jasno je kakvu su ulogu imale sudije kada su finalne i polufinalne serije regionalnog takmičenja u pitanju. Za kraj, ponavljam još jednom. ABA liga se ne gasi. Naprotiv. Iz svega ovoga će izaći još jača i kvalitetnija. - kategoričan je bio Dragan Bokan.

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