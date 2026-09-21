SAMO ZDRAVO! NEMA BUREKA, PRELAZIMO NA BANANE Vučević ne zna šta ga je snašlo: Nameračio se na čvarke, al' naleteo na njega (VIDEO)
LIDER naprednjaka, Miloš Vučević, na svom Instagram profilu podelio je šaljiv video na kom se vidi kako ga je Zlatibor Lončar odveo na zdrav obrok nakon pregleda u pokretnoj ambulanti.
- Završio sam ovaj preventivni pregled, pošto ništa nisam klopao od jutros idemo da čuvamo tradiciju. Ako nemamo bar jednu objavu dnevno sa hranom nemamo ništa. O ne, došao je Zlatibor, on će sad sigurno da insistira na zdravom - našalio se Vučević.
- Banane moramo - insistirao je Lončar.
-Ja sam mislio nešto nezdravo, nažalost nisam uspeo bez Zlaje Lončara da kupim nešto manje zdravo. Nema bureka, prelazimo na banane. Zlaja i ja se ovde razdvajamo, idem kod naših poljoprivrednika, očekujem tamo jaču klopu. Mislim da ću bez doktora malo jaču hranu, čvarke i slaninu - rekao je Vučević.
Podsetimo, predsednik SNS Miloš Vučević posetio je danas Kruševac, odakle je poručio da je ta stranka za narodne poslanike kandidovala predstavnike svih krajeva i regiona Srbije i da građanima nudi razgovor, dogovor i konkretna rešenja.
Vučević je naveo da će obići svako mesto, opštinu i okrug, od severa do juga i od zapada do istoka, ističući da je, kako je rekao, "glas naroda najvažnija zapovest".
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