Politika

SAMO ZDRAVO! NEMA BUREKA, PRELAZIMO NA BANANE Vučević ne zna šta ga je snašlo: Nameračio se na čvarke, al' naleteo na njega (VIDEO)

T.J.

21. 09. 2026. u 14:05

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LIDER naprednjaka, Miloš Vučević, na svom Instagram profilu podelio je šaljiv video na kom se vidi kako ga je Zlatibor Lončar odveo na zdrav obrok nakon pregleda u pokretnoj ambulanti.

САМО ЗДРАВО! НЕМА БУРЕКА, ПРЕЛАЗИМО НА БАНАНЕ Вучевић не зна шта га је снашло: Намерачио се на чварке, ал налетео на њега (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic

- Završio sam ovaj preventivni pregled, pošto ništa nisam klopao od jutros idemo da čuvamo tradiciju. Ako nemamo bar jednu objavu dnevno sa hranom nemamo ništa. O ne, došao je Zlatibor, on će sad sigurno da insistira na zdravom - našalio se Vučević.

- Banane moramo - insistirao je Lončar.

-Ja sam mislio nešto nezdravo, nažalost nisam uspeo bez Zlaje Lončara da kupim nešto manje zdravo. Nema bureka, prelazimo na banane. Zlaja i ja se ovde razdvajamo, idem kod naših poljoprivrednika, očekujem tamo jaču klopu. Mislim da ću bez doktora malo jaču hranu, čvarke i slaninu - rekao je Vučević.

Podsetimo, predsednik SNS Miloš Vučević posetio je danas Kruševac, odakle je poručio da je ta stranka za narodne poslanike kandidovala predstavnike svih krajeva i regiona Srbije i da građanima nudi razgovor, dogovor i konkretna rešenja.

Vučević je naveo da će obići svako mesto, opštinu i okrug, od severa do juga i od zapada do istoka, ističući da je, kako je rekao, "glas naroda najvažnija zapovest".

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