ALBANSKI POLICAJCI KOJI SU PRETUKLI SRBINA NA KiM VRAĆENI NA POSAO Oglasila se Srpska lista: Da li je istraga okončana?
POVODOM informacije da su dvojica pripadnika Kosovske policije, suspendovana zbog sumnje da su umešana u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, posle svega oko mesec dana vraćena na posao, Srpska lista je izrazila nevericu i zatražila potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke
- Posebno zabrinjava činjenica da javnost do danas nema jasnu informaciju šta je istraga Policijskog inspektorata Kosova utvrdila, u kojoj fazi se nalazi postupak i na osnovu kojih okolnosti je doneta odluka da se suspenzija okonča i policajci vrate na dužnost-navela je Srpska lista i dodala da odluka o njihovom povratku na posao, bez potpunog i uverljivog obrazloženja institucija, u srpskoj zajednici stvora utisak da teški navodi o policijskom nasilju nad Srbima ne dobijaju adekvatan institucionalni odgovor i da za takvo postupanje ne postoje stvarne posledice. Upravo zbog toga, smatra Srpska lista, ovaj slučaj zahteva maksimalnu transparentnost i utvrđivanje individualne odgovornosti u zakonitom postupku.
- Zahtevamo da Policijski inspektorat, tužilaštvo i Kosovska policija javno odgovore ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku ovih policajaca na posao, da li je istraga okončana i, ako nije, zbog čega su oni vraćeni na dužnost pre njenog završetka-navode iz Srpske liste iz koje su zatražili jasno objašnjenje tužilaštva o merama koje su u ovom predmetu preduzimane prema osumnjičenima, uključujući i to da li je razmatrano ili zatraženo određivanje pritvora ili drugih mera tokom postupka i na osnovu kojih pravnih i činjeničnih razloga je o tome odlučeno.
Inače, povratak na posao dvojice suspendovanih policajaca koji su pretukli Nenada Raškovića u regionalu jedinicu sever, potvrdio je Erduan Baljići, šef jedinice za operativno planiranje i procenu regionalne direkcije tzv ksoovske policije
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