Politika

PETKOVIĆ O SRAMNOJ ODLUCI PRIŠTINSKE POLICIJE: Jedina politika Aljbina Kurtija je nekažnjivost za teror nad Srbima

Танјуг

21. 09. 2026. u 14:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su pripadnici tzv. kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mesec dana, kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu Kosova i Metohije.

ПЕТКОВИЋ О СРАМНОЈ ОДЛУЦИ ПРИШТИНСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Једина политика Аљбина Куртија је некажњивост за терор над Србима

Foto: Tanjug

- Prvo su pokušali da Raškovićevo zlostavljanje sakriju, a kada su slike i neoborivi dokazi o njihovom iživljavanju nad Nenadom izašli u javnost, nasilnici su suspendovani. Međutim, nisu nikoga zavarali i to se danas i pokazalo - naveo je Petković u objavi na mreži X.

Dodao je da je njihova navodna suspenzija poslužila samo da zamaže oči javnosti i bude paravan pred međunarodnom zajednicom o nekakvoj “vladavini zakona i prava” na Kosovu i Metohiji, a zapravo je jedina politika Aljbina Kurtija nekažnjivost za teror nad Srbima.

- Zbog toga su ovi Kurtijevi policajci-mučitelji očigledno danas nagrađeni! Po istom scenariju, niko nije odgovarao za upucavanje braće Stefana i Miloša Stojanovića iz Gotovuše, za pucanj u leđa Milanu Jovanoviću dok je prevozio šerpe, za upucavanje Dragiše Galjka… - dodao je Petković.

Upitao je hoće li i sada pripadnici međunarodne zajednice da se oglase kako “prate slučaj”, dok se Kurtijevi policajci nasilnici slobodno šetkaju, umesto da polože račun i snose sankcije.

Srpski mediji na KiM objavili su ranije danas da su dvojica pripadnika tzv. kosovske policije koji su bili suspendovani zbog sumnje da su umešani u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog Potoka vraćeni na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici.

Rašković je teško povređen 11. avgusta, kada su ga, kako je ispričao, pretukli i zlostavljali pripadnici tzv. kosovske policije.

BONUS VIDEO: LICEMERNI ŠOŠKIĆ: Danas pametuje, a 2010. kada je Srbiju vodio u propast ostavka mu nije bila opcija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ALBANSKI POLICAJCI KOJI SU PRETUKLI SRBINA NA KiM VRAĆENI NA POSAO Oglasila se Srpska lista: Da li je istraga okončana?
Politika

0 0

ALBANSKI POLICAJCI KOJI SU PRETUKLI SRBINA NA KiM VRAĆENI NA POSAO Oglasila se Srpska lista: Da li je istraga okončana?

POVODOM informacije da su dvojica pripadnika Kosovske policije, suspendovana zbog sumnje da su umešana u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, posle svega oko mesec dana vraćena na posao, Srpska lista je izrazila nevericu i zatražila potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke

21. 09. 2026. u 14:28

BLOKADERSKA NOVINARKA RAZOTKRILA ILIJU SRDANOVIĆA: Milogorac više ne može da se sakrije (VIDEO)
Politika

0 0

BLOKADERSKA NOVINARKA RAZOTKRILA ILIJU SRDANOVIĆA: Milogorac više ne može da se sakrije (VIDEO)

ILIJA Srdanović, nosilac blokaderske, tzv. "studentske liste", polarizuje javnost već danima. Otkako je objavljeno da će upravo on predvoditi spisak od 250 blokaderskih kandidata za izbore 25. oktobra, traju rasprave o njegovoj političkoj naklonosti. Otkriveno je da je blizak prijatelj Mila Đukanovića i njegov lični lekar, da je podržavao politiku ustašoidnog Liberalnog saveza Crne Gore, kao i da je blizak Dinku Gruhonjiću kroz mrežu "Slobodni univerzitet", koju je osnovao sam Gruhonjić. Potvrdu da je sve što se tiče Srdanovića istina, dala je, neočekivano, blokaderska novinarka Olja Bećković na tajkunsko-terorističkoj lažoviziji u emisiji "Utisak nedelje".

21. 09. 2026. u 13:22

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini