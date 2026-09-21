PETKOVIĆ O SRAMNOJ ODLUCI PRIŠTINSKE POLICIJE: Jedina politika Aljbina Kurtija je nekažnjivost za teror nad Srbima

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su pripadnici tzv. kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mesec dana, kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu Kosova i Metohije.

Foto: Tanjug

- Prvo su pokušali da Raškovićevo zlostavljanje sakriju, a kada su slike i neoborivi dokazi o njihovom iživljavanju nad Nenadom izašli u javnost, nasilnici su suspendovani. Međutim, nisu nikoga zavarali i to se danas i pokazalo - naveo je Petković u objavi na mreži X.

Dodao je da je njihova navodna suspenzija poslužila samo da zamaže oči javnosti i bude paravan pred međunarodnom zajednicom o nekakvoj “vladavini zakona i prava” na Kosovu i Metohiji, a zapravo je jedina politika Aljbina Kurtija nekažnjivost za teror nad Srbima.

- Zbog toga su ovi Kurtijevi policajci-mučitelji očigledno danas nagrađeni! Po istom scenariju, niko nije odgovarao za upucavanje braće Stefana i Miloša Stojanovića iz Gotovuše, za pucanj u leđa Milanu Jovanoviću dok je prevozio šerpe, za upucavanje Dragiše Galjka… - dodao je Petković.

Upitao je hoće li i sada pripadnici međunarodne zajednice da se oglase kako “prate slučaj”, dok se Kurtijevi policajci nasilnici slobodno šetkaju, umesto da polože račun i snose sankcije.

Srpski mediji na KiM objavili su ranije danas da su dvojica pripadnika tzv. kosovske policije koji su bili suspendovani zbog sumnje da su umešani u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog Potoka vraćeni na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici.

Rašković je teško povređen 11. avgusta, kada su ga, kako je ispričao, pretukli i zlostavljali pripadnici tzv. kosovske policije.

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