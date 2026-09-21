Fudbal

Haos u komšiluku zbog Zvezdinih legendi, a onda razočarenje

М.П.

21. 09. 2026. u 11:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Opšta pometnja i fudbalski potres zatresli su region, a u samom centru priče našle se dve legende Crvene zvezde!

Хаос у комшилуку због Звездиних легенди, а онда разочарење

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako prenoi bugarski list "Tema Sport", aktuelni šampion Ludogorec krenuo je u tajnu ofanzivu kako bi na klupu doveo zvučno srpsko ime.

Naime, nakon iznenadnog odlaska nemačkog trenera Tomasa Rajsa, koji je prešao u turski Trabzon za milion evra obeštećenja, čelnici kluba iz Razgrada su brže-bolje kontaktirali Dragana Stojkovića Piksija i Dejana Stankovića!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

 

Ipak, velika euforija u komšiluku brzo se pretvorila u teško razočarenje. Iako su Bugari imali ogromnu želju da angažuju nekog od Zvezdinih velikana, pregovori su ekspresno propali.

Obojica srpskih stručnjaka imala su specifične i oštre uslove koje Ludogorec jednostavno nije mogao, ili nije želeo da ispuni.

Dok navijači Ludogoreca žale za propalim pregovorima, odbegli Rajs već pravi šou u Turskoj – na svom debiju na klupi Trabzona deklasirao je Galatasaraj sa čak 4:0.



 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

0 0

Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

21. 09. 2026. u 19:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova