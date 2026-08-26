NIJE ZNAO KO JE NIKOLA JOKIĆ: Bizarna ispovest NBA zvezde o 100 miliona dolara i doručku

Dao je Adams jedan zanimljiv intervju

Foto: Printskrin/@cptdankkk

Stiven Adams, iskusni centar Hjuston Roketsa i jedan od najautentičnijih košarkaša današnjice, ponovo je šokirao javnost svojim nesvakidašnjim pristupom životu, novcu i sportu.

Novozelanđanin, koji je tokom karijere zaradio stotine miliona dolara, priznao je da mu bogatstvo nikada nije bilo motivacija, te da je nakon potpisivanja prvog velikog ugovora morao da angažuje tim stručnjaka jer "nije imao nikakav odnos prema novcu".

Adams je evocirao uspomene na trenutak kada je sa Oklahomom potpisao produžetak ugovora vredan 100 miliona dolara.

– Definitivno mi je bila potrebna pomoć. To je bila prva stvar koju sam uradio jer mi novac nije bitan, niti me motiviše. To je samo nusproizvod igranja košarke. Da nisam u NBA, igrao bih negde drugde, potpuno mi je svejedno. Zato sam okupio ljude koji razumeju finansije da me nauče šta da radim – iskren je bio Adams.

Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju američkih medija jeste njegov ekstremni režim ishrane. Gorostasni centar je otkrio da njegov doručak više liči na hemijsko oružje nego na obrok sportiste.

– Za doručak jedem šest jaja i pola kilograma mlevenog mesa. Sve to pomešam u kutiji, a kada je otvorim, ne miriše nimalo lepo. Svi u svlačionici se okreću ka mom uglu kao da sam bacio suzavac – kroz smeh je ispričao Adams i dodao da je tokom boravka u Memfisu praktikovao dijetu koja se sastojala isključivo od stejkova i džigerice, što mu je donelo neverovatne psihofizičke rezultate.

Najveći "biser" Adams je imao svojevremeno, kada su ga novinari pitali o duelima sa Nikolom Jokićem. Iako važi za jednog od najboljih defanzivaca lige, Adams je bio potpuno zbunjen kada je novinar upotrebio samo ime srpskog asa.

– Nikola Jokić? Ah, Jokić... Nisam znao da mu je to ime – odgovorio je zbunjeno Novozelanđanin, ostavivši prisutne u neverici da jedan od najboljih centara sveta ne zna ime trostrukog MVP-ija lige sa kojim vodi žestoke bitke pod obručima.

Adams se trenutno oporavlja od povrede skočnog zgloba i očekuje se da bude potpuno spreman za sezonu 2026/27, u kojoj će ponovo biti jedan od stubova odbrane Hjustona, ali i najzanimljiviji sagovornik u NBA ligi.