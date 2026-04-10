KAKO ĆE REAGOVATI DELIJE? Jedan od najboljih igrača Zvezde odlučio gde će nastaviti karijeru?!

Blistao je ove sezone u crveno-belom dresu.

Sjajnim partijama u Zvezdi, nigerijski centar Ebuka Izundu izazvao je pažnju mnogih evroligaša.

Nedavno se pojavila vest da je Efes zainteresovan za njega i da želi da ga dovede, pošto mu na kraju sezone ističe ugovor sa crveno-belima.

Izundu je u pobedi protiv Pariza pred delijama pokazao da je u najboljoj formi od svih centara koji konmkurišu na mesto "petice".

Saradnja Crvene zvezde i Ebukea ističe na leto, ali postoji opcija produžetka na još godinu dana, pa vode se pregovori koji, kako stvari stoje, idu u pravom smeru.

- Ovde mi je zaista lepo. Voleo bih da ostanem i stvari idu u tom pravcu. Videćemo kako će se razvijati, ali nadam se da će se sve završiti kako treba - rekao je Izundu.

Sigurno da će ukoliko dođe do nastavka saradnje, navijači Zvezde, popularne delije biti veoma oduševljene. Jer je Nigerijac dobijao malu minutažu, ali je uvek pružao maksimum na parketu.

On je tokom razgovora za Meridian sport otkrio ambicije u večerašnjem duelu protiv Asvela, saradnji sa Kodi Milerom Mekintajerom, konkurenciji koju ima sa Hasijelom Riveirom i Džoelom Bolombojom...

