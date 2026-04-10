IGRAČI IZNENADILI GLASANJEM: Košarkaši odlučili, evo na kom mestu je Nikola Jokić

UVELIKO se priča o tome ko zaslužuje da bude MVP NBA lige. Igrači su obavili tajno glasanje, a ono se neće svideti navijačima Denver nagetsa.

Naime, "Atletik" je sproveo glasanje u kom je učestvovalo 159 neimenovanih košarkaša. Pobedu je sa 39 odsto glasova odneo Šej Gildžus-Aleksander, a iza njega našao se Nikola Jokić sa 21,4%.

Ako se gledaju brojke dileme nema - srpski igrač zaslužuje ovo priznanje. Somborac beleži tripl-dabl od 27,7 poena, 13 skokova i 10,8 asistencija po utakmici. Kanađanin ima prosek od 31,1 poen, 4,3 skokoa i 6,6 asistencija.

Ipak, najveća razlika je u tome što Oklahoma drži prvo mesto na tabeli i to ubedljivo sa učinkom 64-16, dok je Denver na trećem mestu sa 52-28.

Treće mesto pripalo je Džejlenu Braunu, ali ga on deli sa Kejdom Kaningemom i Lukom Dončićem. Sva trojica su dobili po 8,2% glasova, a iza njih, na šestom mestu je Viktor Vembanjama iz San Antonio sparsa.

Entoni Edvards i Kavaj Lenard dele sedmo mesto sa 3,1% glasova, a poslednji na spisku je Janis Adetokunbo sa 1,3% glasova.

From @TheAthletic: The results are in, and the players have spoken. Shai Gilgeous-Alexander is the clear frontrunner for MVP, but Nikola Jokić and Luka Dončić are close behind. Here's why NBA players think SGA is the most deserving of the award: https://t.co/LA1SRTYJJe — The New York Times (@nytimes) April 10, 2026

