Košarka

IGRAČI IZNENADILI GLASANJEM: Košarkaši odlučili, evo na kom mestu je Nikola Jokić

Новости онлине

10. 04. 2026. u 20:00

UVELIKO se priča o tome ko zaslužuje da bude MVP NBA lige. Igrači su obavili tajno glasanje, a ono se neće svideti navijačima Denver nagetsa.

ИГРАЧИ ИЗНЕНАДИЛИ ГЛАСАЊЕМ: Кошаркаши одлучили, ево на ком месту је Никола Јокић

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski)

Naime, "Atletik" je sproveo glasanje u kom je učestvovalo 159 neimenovanih košarkaša. Pobedu je sa 39 odsto glasova odneo Šej Gildžus-Aleksander, a iza njega našao se Nikola Jokić sa 21,4%.

Ako se gledaju brojke dileme nema - srpski igrač zaslužuje ovo priznanje. Somborac beleži tripl-dabl od 27,7 poena, 13 skokova i 10,8 asistencija po utakmici. Kanađanin ima prosek od 31,1 poen, 4,3 skokoa i 6,6 asistencija.

Ipak, najveća razlika je u tome što Oklahoma drži prvo mesto na tabeli i to ubedljivo sa učinkom 64-16, dok je Denver na trećem mestu sa 52-28.

Treće mesto pripalo je Džejlenu Braunu, ali ga on deli sa Kejdom Kaningemom i Lukom Dončićem. Sva trojica su dobili po 8,2% glasova, a iza njih, na šestom mestu je Viktor Vembanjama iz San Antonio sparsa.

Entoni Edvards i Kavaj Lenard dele sedmo mesto sa 3,1% glasova, a poslednji na spisku je Janis Adetokunbo sa 1,3% glasova.

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

