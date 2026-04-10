"USKORO ĆEMO SAZNATI" Tramp otkrio kad će biti poznato da li će pregovori SAD i Irana biti uspešni: Mi punimo brodove najboljim oružjem

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se za 24 sata znati da li će pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji se za vikend održavaju u Pakistanu, biti uspešni.

Tramp je za Njujork post rekao da se američki ratni brodovi ponovo pune "najboljom municijom", kako bi nastavili napade na Iran, ako mirovni pregovori u Pakistanu propadnu.

- Saznaćemo za oko 24 sata. Uskoro ćemo saznati - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu, odgovarajući na pitanje da li smatra da će razgovori biti uspešni.

On je kazao da se sprema da vojska ponovo otvori moreuz, ako Iran ne bude poštovao primirje.

- U toku je resetovanje. Ali mi punimo brodove. Punimo brodove najboljim oružjem ikada napravljenim, čak na višem nivou nego što smo to činili da bismo izvršili potpuno desetkovanje (Irana). A ako ne postignemo dogovor, koristićemo ih, i koristićemo ih veoma efikasno - kazao je Tramp.

Potrpedsednik SAD Džej Di Vens predvodi američku delegaciju u Islamabadu, u kojoj su i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, koji će tokom vikenda pregovarati o postizanju trajnog mira, nakon što je u utorak postignut sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre sa Iranom.

Očekuje se da će Iran u pakistanskoj prestonici predstavljati ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Tramp je stavio do znanja da je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za slobodan prolaz brodova od strane Irana ključna komponenta svakog sporazuma, a očekuje se da će tema pregovora biti i okončanje iranske podrške militantnim grupama u regionu, status iranskog programa balističkih raketa i zahtev Teherana za ukidanje američkih sankcija.

(Tanjug)

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...