VEŽE GA JEDNA ZANIMLJIVOST! Određen sudija za utakmicu Srbija-Saudijska Arabija!

"Orlovi" pre dva dana poraženi u Viljarealu.

Fudbalska reprezentacija Srbije igra u utorak, od 18.00 časova, drugu kontrolnu utakmicu.

Posle poraza u Španiji od aktuelnog prvaka Evrope (0:3), izabranici Veljka Paunovića dočekaće Saudijsku Arabiju, još jednog učesnika predstojećeg Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Evropska kuća fudbala (UEFA) odredila je sudije za meč, koji će se igrati na TSC areni u Bačkoj Topoli.

Pravdu će deliti mađarski arbitar Balaš Berke, pomagaće mu sunarodnici Vencel Tot i Peter Kobor.

Uloga četvrtog sudije poverena je Srbinu Predragu Janjušu, a u ovom okršaju neće biti VAR tehnologije.

Ono što je posebno zanimljivo za Berkea i njegove asistente je da neće morati dugo da putuju, obzirom da Bačku Topolu i Mađarsku deli samo 54 kilometara.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona