REGION OVO NE PAMTI! Evo kolika je cena ulaznice za meč BiH - Italija u Zenici

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je da su karte za finale plej-ofa protiv Italije, koje će se igrati 31. marta u Zenici, rasprodate.

Aleksandar Đorović

- Želimo da obavestimo navijače da su sve karte za predstojeću utakmicu sa Italijom rasprodate. Hvala vam na velikom interesovanju i podršci našim Zmajevima - navodi se u poruci Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Međutim, oni koji žele da zarade na crnom tržištu već postavljaju neviđene cene karata za ovu utakmicu. Cene karata se kreću od nekoliko stotina do nekoliko hiljada maraka.

Jedan od onih koji su imali sreće da na vreme kupe kartu postavio je nerealnu cenu od 3750 KM po karti.

- Ulaznice 3750 KM po komadu. Ne odgovaram na komentare mržnje, ko god želi može ih jednostavno ignorisati. Igrajte Bosna, ne odustajte - napisao je navijač.