STANKOVIĆ O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: Ovo je poslednja opomena, potrebno preuzimanje štafetne palice od dekana

Nakon tragičnog događaja na Filozofskom fakultetu, Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj od Ministarstva prosvete traži nadzor nad radom viosokoškolskih ustanova. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je to poslednja opomena da se uvede režim normalnog funkcionisanja visokoškolskih ustanova.

"Uveli smo funkcionalnu normalnost na fakultetima, održavaju se predavanja, vežbe, konsultacije i ispitni rokovi, ali još uvek u nekim neohlađenim glavama tinja ideja da se može obnoviti tzv. duh pobune i ponovo krenuti u blokade", navodi ministar.

Prema njegovim rečima, oni koji su odgovorni za bezbednost zgrade odgovorni su i za zapaljiva sredstva koja su se našla na fakultetu u trenutku tragedije, jer moraju poštovati dva protokola – bezbednost zgrade i protivpožarnu zaštitu.

"Na istrazi policije i tužilaštva je da utvrde šta su činjenice i okolnosti ovog tragičnog događaja, a na Ministarstvu prosvete da, nakon što nadležni odrade svoj deo posla, utvrdi da li su se ili nisu poštovali standardi bezbednosti i zaštite na radu, kao i na koji način su se koristile prostorije fakulteta“, ukazuje Stanković.

Potrebno preuzimanje štafetne palice

Napominje, takođe, da u ovom trenutku Ministarstvo prosvete mora da uzme "štafetnu palicu" u upravljanju fakultetima od dekana, koji su pokazali da nemaju svest o svojoj dužnosti, kako bi zaštitili studente.

"Ovo je vrh ledenog brega, jer je tragedija tužna kulminacija svega što se dešavalo od kraja 2024. godine do danas. Od institucija visokog obrazovanja pretvorili smo ih u platforme političkog delovanja dela akademske elite predvođene rektorom Vladanom Đokićem, koji se postavio kao politički lider", ističe Stanković.

Ističe da je autonomija univerziteta "direktno ugrožena od strane Đokića" jer ju je, kako kaže Stanković, "konvertovao u svoje pravo da se bavi politikom, bez obzira na to što zna da autonomija univerziteta podrazumeva nezavisnost od bilo kog uticaja".

"Prihvatam upravljačku i nastavno-naučnu autonomiju univerziteta, najširu moguću. Želim da verujem da ćemo evoluirati u pogledu toga šta je uloga univerziteta i da ćemo strogo odvojiti politiku od obrazovanja", zaključuje ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Odbor za obrazovanje zatražio je od nadležnih institucija da u najkraćem roku sprovedu sveobuhvatnu i transparentnu istragu, utvrde sve okolnosti, propuste i eventualnu individualnu odgovornost osoba koje su svojim postupanjem, odnosno nepostupanjem, dovele do tragedije na Filozofskom fakultetu.

(RTS)