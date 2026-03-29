"SOKO" VEĆ TUTNJI MAĐARSKOM PRUGOM: Predsednik Srbije juče obišao radove na izgradnji u okviru projekata za "Ekspo 2027"

BRZA pruga do Budimpešte je gotova a naš voz "soko" već je na test vožnjama na teritoriji Mađarske, rekao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na izgradnji pruge koja će, u okviru "Ekspo" projekata, povezati centar grada sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu. Zajedno sa Vučićem u obilasku je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Vučić je rekao novinarima da se kada je reč o brzoj pruzi do Budimpešte, još radi oko protokola za granični prelaz Kelebija, gde će biti zadržavanje, negde oko 20 do 25 minuta. Ukupno će nam biti potrebno tri sata ili tri sata i pet minuta do Budimpešte, istakao je predsednik Vučić. On je naglasio da ćemo zahvaljujući pruzi do "Ekspa" prvi put povezati aerodrom sa centrom Beograda i naveo da se radovi sprovode po planu, ali da kasne oni na izgradnji Nacionalnog stadiona. Vučić je istakao da se ti radovi ubrzavaju, ali da je pitanje da li će stadion biti gotov do 1. maja, kako je ranije planirano. Dodao je da će Nacionalni stadion biti spreman za prihvat navijača iz celog sveta i da se nadamo da ćemo za godinu ili dve biti domaćini finala Lige šampiona.

Mirno na lokalne izbore VUČIĆ je pozvao građane da danas, kada se održavaju izbori u 10 lokalnih samouprava, budu mirni i staloženi. Na pitanje novinara da prokomentariše to što opozicioni mediji krše izbornu tišinu, Vučić je rekao:

- Neka krše. To je onako jedan glup institut, ali treba o tome da razgovaramo sa predstavnicima opozicionih stranaka u narednom periodu. Nemam problem sa tim da krše izbornu tišinu.

Prema njegovim rečima, za specijalizovanu izložbu "Ekspo" do sada se prijavilo 20 zemalja više nego što je učestvovalo na istoj izložbi u Kazahstanu 2017. godine i naveo da je to rekord koji će teško neko drugi dostići. Predsednik Srbije izjavio je da očekuje da do septembra bude gotova stanična zgrada u Novom Sadu, a da do kraja godine bude gotova i ona na Novom Beogradu. Naveo je da će uskoro na izgradnji metroa početi i fizički radovi, koje će ljudi moći da vide.

- Nadam se da ćemo time deo gužvi u Beogradu da rešimo, jer će ti vozovi u metrou da budu najmoderniji, najlepši i najuređeniji, tako da ljudi ne moraju da idu po jedan u automobilu i gube po sat vremena sa jedne do druge lokacije, već mogu da stignu za bukvalno 10 minuta do najudaljenijih delova grada - rekao je Vučić.

Velika tragedija VUČIĆ je odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše pojedine kritike što se on kao predsednik oglasio povodom smrti 25-godišnje devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, rekao da je to njegov posao kao predsednika zemlje:



Vučić je naglasio da uvek dođe vreme odgovornosti i da mu je zaista mučno što niko od blokadera prekjuče nije rekao da mu je žao nastradale devojke.

- Naravno da ću da reagujem. Velika je tragedija kada na našem Univerzitetu neko strada i to ne prirodnom smrću. Šta su im smetale moje izjave? To što sam rekao da nadležni organi treba da utvrde istinu, da je pravda najvažnija.Vučić je naglasio da uvek dođe vreme odgovornosti i da mu je zaista mučno što niko od blokadera prekjuče nije rekao da mu je žao nastradale devojke.- Jer nikada im nije bilo žao ni ljudi stradalih pod nadstrešnicom, ni dece ubijene u "Ribnikaru", ni dece stradale u Duboni i Orašju. Uvek je bilo samo pitanje kako će da se dočepaju vlasti - kazao je Vučić. - Siguran sam da će država uraditi sve što je potrebno i uvek u skladu sa zakonom.

Vučić je naglasio da životni standard u Srbiji raste, da je u četiri beogradske opštine prosečna plata u januaru bila veća od 1.600 evra i istakao da će se u predstojećem periodu raditi na smanjenju nejednakosti u primanjima između Beograda i drugih mesta u Srbiji.

Kurti se lažno hvališe SRBIJA hoće mir, ali samo ja kao vrhovni komandant mogu da ograničavam upotrebu srpskog oružja, a ne bilo ko drugi, poručio je predsednik odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što su prištinski mediji izvestili da je Aljbin Kurti bio zadovoljan razgovorom sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Parizu. Rekao je da je dobio informacije o sastanku Kurtija i Makrona od kabineta predsednika Francuske i da se Kurti hvalio medijima nečim čega nije bilo u razgovoru. Dodao je da je dovoljno rekao i napomenuo da postoje informacije, ali da neće to da prenese medijima.

Naveo je da mora mnogo da se radi kako bi se pomoglo i penzionerima i zaposlenima koji žive u tim krajevima da bismo pokazali da nam je stalo do tih ljudi. Dodao je da mora da se pronađe zakonsko rešenje kako bi se smanjile razlike u penzijama.

- Imamo teške pregovore oko penzija. Nismo ništa uradili ako izađemo pred ljude i kažemo mi smo nešto uradili, a Ustavni sud vam to obori. Trudimo se da pronađemo suštinsko rešenje. Reč je o novcu od 400 do 700 miliona evra na godišnjem nivou da bi penzioneri ili najsiromašniji dobijali veća primanja - naglasio je predsednik Srbije.

"Divlja" odluka Zagreba PREDSEDNIK je komentarisao i zabranu ulaska u Hrvatsku srpskom istoričaru Milošu Koviću i naglasio da je takvo divljaštvo i arbitrarnost u donošenju odluka do sada nezabeleženo od bilo koje zemlje u Evropi. Dodao je da ko god hoće da govori nešto o "Oluji", Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima i srpskim stradanjima ne može da uđe u Hrvatsku. Vučić je izrazio uverenje da će Ministarstvo spoljnih poslova uputiti, ako to do sada nije uradilo, protestnu notu Hrvatskoj. Dodao je da su mediji u Srbiji više bili zabrinuti kada je Severina Vučković 15 minuta zadržana na granici na ulasku u Srbiju i puštena da uđe:

- Ali ćutite kada je jedan intelektualac, šta god ja mislim o njemu ili on o meni, zadržan samo zato što je išao na promociju knjige istoričara Branislava Stankovića "Tesla, Srbin sam". Jesu li to evropske vrednosti.