MADURO SE OGLASIO POSLE DUŽEG VREMENA: Poslao snažnu poruku građanima Venecuele
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro, koji je u pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je svoju prvu ličnu poruku na društvenim mrežama posle dugo vremena, saopštivši da prima pisma i poruke i zahvaljujući svojim pristalicama na podršci.
„Primili smo vaše poruke, pisma i molitve. Svaka reč ljubavi i podrške nas duhovno jača. Dobro smo, jaki smo, mirni i u stalnoj molitvi“, navodi se u objavi, objavljenoj u ime Madura i njegove supruge, Silije Flores.
U svom obraćanju, venecuelanski lider je pozvao na jačanje mira, nacionalnog jedinstva i dijaloga, ističući da zemlja mora da se kreće putem „pomirenja i poštovanja“.
SAD su u subotu 3. januara, oko 2 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su sprovedeni u u Njujork, gde im se sudi po ,,optužnici za krijumčarenje narkotika''.
(Sputnjik)
