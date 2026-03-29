MADURO SE OGLASIO POSLE DUŽEG VREMENA: Poslao snažnu poruku građanima Venecuele

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro, koji je u pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je svoju prvu ličnu poruku na društvenim mrežama posle dugo vremena, saopštivši da prima pisma i poruke i zahvaljujući svojim pristalicama na podršci.

„Primili smo vaše poruke, pisma i molitve. Svaka reč ljubavi i podrške nas duhovno jača. Dobro smo, jaki smo, mirni i u stalnoj molitvi“, navodi se u objavi, objavljenoj u ime Madura i njegove supruge, Silije Flores.

U svom obraćanju, venecuelanski lider je pozvao na jačanje mira, nacionalnog jedinstva i dijaloga, ističući da zemlja mora da se kreće putem „pomirenja i poštovanja“.



Takođe je izrazio zahvalnost građanima Venecuele i „ljudima dobre volje širom sveta“ na njihovoj solidarnosti, rekavši da mu podrška daje „moralnu snagu i unutrašnju stabilnost“.

SAD su u subotu 3. januara, oko 2 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su sprovedeni u u Njujork, gde im se sudi po ,,optužnici za krijumčarenje narkotika''.

